Zadar 1954 u drami nadvladao Senj i ostao sam na vrhu ljestvice

U dvoboju sedmog kola 1. HRL Jug rukometaši Zadra 1954 su u punim Mocirama došli do svoje šeste prvenstvene pobjede.

Zadrani su odlično otvorili utakmicu, preko trostrukog strijelca Bašića poveli su 3:0 nakon pet minuta igre. Ubrzo je prednost porasla na 5:1 golovima Stipanića. Gosti se tada bude i dolaze do 5:4, ali Zadrani preko Bašića, Stipanića i dva puta Bukve dolaze do velikih 9:4, uz podršku Perića na golu koji je povezao nekoliko dobrih obrana.

Po prikazanoj igri na terenu i izrađenim šansama Zadrani su trebali otići i na veću prednost, ali nisu uspjeli realizirati dva kontranapada i dva sedmerca, te još nekoliko izrađenih šansi. To je omogućilo gostima približavanje i odlazak na odmor sa rezultatom 13:11.

U drugom dijelu smo gledali izjednačenu utakmicu u kojoj je Zadar stalno bio u vodstvu, ali nikako nisu uspijevali prelomiti utakmicu. Gosti su se približili na 15:14, ali je Zadar uzvratio pogocima Stipanića, Bukve i Kneževića koji se razigrao u drugom dijelu.

Novi promašeni sedmerac Zadra, ukupno treći na utakmici, približio je goste na 20:19, a nešto kasnije gledamo pravu dramu u posljednjih pet minuta susreta. Senj je došao do izjednačenja 25:25, što je prvo izjednačenje na utakmici. Tada Vrsaljko postiže gol iz teške pozicije, Zadar se brani, a Bašić iz sedmerca podiže prednost na 27:25.

Kao i u prošlom kolu u Splitu, Stipanić pogotkom u zadnjim sekundama postiže pogodak za potvrdu pobjede i slavlje punih Mocira.

Ovom pobjedom Zadar 1954 je ostao sam na vrhu ligaške ljestvice sa 12 bodova. Slijedi drugoplasirani Karlovac sa 11, te Ardiaei i Kozala sa 10.

Upravo je Kozala sljedeći protivnik momčadi Nina Jeraka, a utakmica se igra u nedjelju u Mocirama s početkom u 19:30.