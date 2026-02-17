Zabrinuti čitatelj nam se javio: "Trajekt se već uru vrimena vrti po valovima. Što se događa?" Ovo nam kažu iz Jadrolinije

Čitatelj nam se javio u utorak poslijepodne s upitom o trajektu Mljet, koji je iz Starog Grada prema Splitu isplovio u 13.30 sati, a prema njegovim riječima "već uru vrimena" plovi sporije i "vrti se po valovima" na morskom području između Brača i Hvara.

Kako doznajemo, nije riječ ni o kakvoj izvanrednoj situaciji. Kontaktirali smo Jadroliniju, iz koje su nam potvrdili da će trajekt neometano uploviti u Split te da nema tehničkih poteškoća.

Odgovor Jadrolinije

Razlog sporijeg kretanja je, pojašnjavaju, jaka tramontana zbog koje trajekt plovi opreznije, prilagođavajući brzinu i kurs uvjetima na moru.

Iz Jadrolinije poručuju da se dolazak u Split očekuje u dogledno vrijeme, uz naglasak da je sigurnost putnika i posade na prvom mjestu.