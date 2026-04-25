Zabrinjavajući trend širi se čak i među malom djecom: "Posebno zabrinjava činjenica..."

Trend #ToddlerSkincare koji se širi na TikTok, a u kojem i vrlo mala djeca pred kamerama prikazuju rutine njege kože i koriste kozmetičke proizvode, može imati štetne posljedice na njihov razvoj, upozorava Centar za sigurniji internet.
Iz Centra ističu kako je riječ o trendu koji se brzo širi kroz velik broj videozapisa, u kojima sudjeluju djeca najranije dobi – neka tek prohodala – imitirajući rutine namijenjene odraslima. Kao ilustraciju navode i analizu britanskog lista The Guardian, u kojoj je obrađeno više od 7600 objava vezanih uz njegu kože, a koja također upozorava na rastući utjecaj ovakvog sadržaja.
Naglašavaju da trend nije bezazlen kako se na prvi pogled može činiti, jer ne promovira samo kozmetičke proizvode, već i određene standarde ljepote i potrošačke navike koje se djeci nameću u vrlo ranoj dobi.
Djeca su, upozoravaju, posebno podložna sadržaju koji konzumiraju na društvenim mrežama. Promatrajući vršnjake ili čak mlađu djecu u takvim objavama, mogu razviti osjećaj da i sama trebaju težiti određenom izgledu i ponašanju.
“Takav sadržaj može ozbiljno narušiti dječje samopouzdanje i percepciju vlastitog izgleda. Djeca se počinju uspoređivati s nerealnim prikazima koje vide na ekranima, što može dovesti do nesigurnosti i osjećaja da moraju ispuniti nametnuta očekivanja”, upozorio je Ivan Ćaleta iz Centra.
Posebno zabrinjava činjenica da u kreiranju i objavljivanju ovakvog sadržaja često sudjeluju odrasli, čime se dodatno briše granica između zaštite djece i njihove izloženosti javnosti, ali i potencijalnim komercijalnim interesima.
Ćaleta ističe kako djeca danas na internetu nisu izložena samo očitim prijetnjama poput prijevara ili nasilja, već i suptilnijim pritiscima koji mogu imati dugoročne posljedice na njihov razvoj.
Zaključno, iz Centra apeliraju na roditelje i odgojno-obrazovne djelatnike da obrate veću pažnju na sadržaj koji djeca prate, zaštite njihovu privatnost te ih educiraju o utjecaju društvenih mreža na samopouzdanje i razvoj.