Zabrinjavajući trend širi se čak i među malom djecom: "Posebno zabrinjava činjenica..."

Trend #ToddlerSkincare koji se širi na TikTok, a u kojem i vrlo mala djeca pred kamerama prikazuju rutine njege kože i koriste kozmetičke proizvode, može imati štetne posljedice na njihov razvoj, upozorava Centar za sigurniji internet.

Iz Centra ističu kako je riječ o trendu koji se brzo širi kroz velik broj videozapisa, u kojima sudjeluju djeca najranije dobi – neka tek prohodala – imitirajući rutine namijenjene odraslima. Kao ilustraciju navode i analizu britanskog lista The Guardian, u kojoj je obrađeno više od 7600 objava vezanih uz njegu kože, a koja također upozorava na rastući utjecaj ovakvog sadržaja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Naglašavaju da trend nije bezazlen kako se na prvi pogled može činiti, jer ne promovira samo kozmetičke proizvode, već i određene standarde ljepote i potrošačke navike koje se djeci nameću u vrlo ranoj dobi.

Djeca su, upozoravaju, posebno podložna sadržaju koji konzumiraju na društvenim mrežama. Promatrajući vršnjake ili čak mlađu djecu u takvim objavama, mogu razviti osjećaj da i sama trebaju težiti određenom izgledu i ponašanju.

“Takav sadržaj može ozbiljno narušiti dječje samopouzdanje i percepciju vlastitog izgleda. Djeca se počinju uspoređivati s nerealnim prikazima koje vide na ekranima, što može dovesti do nesigurnosti i osjećaja da moraju ispuniti nametnuta očekivanja”, upozorio je Ivan Ćaleta iz Centra.

Posebno zabrinjava činjenica da u kreiranju i objavljivanju ovakvog sadržaja često sudjeluju odrasli, čime se dodatno briše granica između zaštite djece i njihove izloženosti javnosti, ali i potencijalnim komercijalnim interesima.

Ćaleta ističe kako djeca danas na internetu nisu izložena samo očitim prijetnjama poput prijevara ili nasilja, već i suptilnijim pritiscima koji mogu imati dugoročne posljedice na njihov razvoj.

Zaključno, iz Centra apeliraju na roditelje i odgojno-obrazovne djelatnike da obrate veću pažnju na sadržaj koji djeca prate, zaštite njihovu privatnost te ih educiraju o utjecaju društvenih mreža na samopouzdanje i razvoj.