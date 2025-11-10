Zabrinjavajući porast ozljeda i pokušaja suicida među djecom i mladima: "Moramo upaliti alarm i kao društvo moramo djelovati da to ispravimo"

U Splitu je danas osnovano Povjerenstvo za prevenciju ozljeda kod djece i mladih Splitsko-dalmatinske županije. Osnovano je i imenovano kao savjetodavno tijelo Županijske skupštine i župana, u sastavu:

Izv. prof. dr. sc. Zenon Pogorelić, dr. med., spec. dječje kirurgije, KBC Split (predsjednik)

Prim. mr. Ivana Bočina, dr. med., spec. javnog zdravstva, NZJZ SDŽ (zamjenik)

Doc. prim. dr. sc. Željka Karin, dr. med., spec. škol. med., NZJZ SDŽ (član)

Izv. prof. dr. sc. Joško Markić, dr. med., spec. pedijatrije, KBC Split (član)

Prim. Klaudio Pjer Milunović , dr. med., spec. dječje kirurgije, KBC Split (član)

Maja Rogulj , dr. med., spec. dječje i adolescentne psihijatrije, KBC Split (član)

Almica Domikulić , dr. med., spec. hitne medicine, ZHM SDŽ (član)

Jelena Jukić Guć , dr. med. , spec. pedijatrije, DZ SDŽ (član)

Mijo Rogošić , načelnik Odjela za sigurnost cestovnog prometa PU SD (član)

Jasmin Hasukić , policijski službenik, Ured za prevenciju PU SD (član)

Mara Kotromanović, dipl. iur., predstavnik SDŽ (član)

Povjerenstvo je osnovano zbog zabrinjavajućeg trenda. Naime, povećan je broj umrlih i ozlijeđenih u prometnim nesrećama u dobnim skupinama djece i mladih, a to predstavlja javnozdravstveni prioritet. Upravo zbog toga jako je važno upoznati javnost s tim problemom.

"U posljednje vrijeme bilježimo porast ozljeda u djece i ono što čini otprilike 50 posto svih ozljeda su ozljede iz prometnih nesreća, a 80 posto tih svih nesreća su ozljede zbog pada i različitih posljedica vožnje romobilom. To je brojka koja nas uistinu sve mora zabrinuti. Posebno nas treba zabrinuti činjenica da je zanemarivo mali broj djece imao zaštitne kacige i na tome uistinu moramo poraditi mi kao društvo i apelirati sa strane liječnika - svakako posebno apelirati na roditelje da obrate pažnju na to i da uistinu educiraju svoju djecu kako biti sigurni sudionici u prometu.

Ono isto o čemu moramo progovoriti je drugi po učestalosti razlog ozljeda i hospitalizacija u našem zavodu. To su pokušaji suicida i to je isto tema o kojoj moramo progovoriti. Moramo biti svjesni da naša djeca i mladi imaju sve više i više različitih mentalnih poteškoća i mi kao društvo, ali i roditelji, moramo obratiti pažnju na njih. S njima se mora komunicirati i pružiti im potporu da jednostavno ne dođu u te situacije da pokušavaju suicid jer moramo biti svjesni da na svaki pokušaj dolazi barem deset puta više razmišljanja o pokušaju suicida. Dakle, to su brojke koje uistinu ukazuju da moramo upaliti alarm i da kao društvo moramo djelovati da to ispravimo", kazao je ovom prigodom Joško Markić, predstojnik Klinike za dječje bolesti KBC-a Split.

Zenon Pogorelić, predstojnik Klinike za dječju kirurgiju KBC-a Split kaže da u posljednje vrijeme dominiraju ozljede u prometu zadobivene padom sa električnih romobila.

"U zadnje vrijeme bilježimo veliki porast ozljeda u djece, odnosno bilježi se općenito povećanje traumatizma u djece. Dominiraju ozljede u prometu, a od tih ozljeda u prometu posljednjih dvije-tri godine izrazito dominiraju ozljede zadobivene padom sa električnih romobila. Električni romobili predstavljaju veliku opasnost koje možda roditelji i javnost nisu toliko svjesni.

Jedna od zadaća ovog povjerenstva je da se osvijesti i da se kroz niz preventivnih akcija pokuša doprijeti do roditelja i djece i osvijesti problem električnih romobila. Djeca zadobivaju teške ozljede od kojih neke imaju fatalne posljedice sa ostavljanjem trajnog invaliditeta. Nažalost, imali smo čak i smrtne slučajeve. Brojevi iz mjeseca u mjesec rastu i zbilja se nekakav alarm upalio - da se pokuša podignut svijest i da se pokuša konačno apelirati na Vladu i na policiju da donese nekakve konkretne mjere da bi se to spriječilo.

Naravno, roditeljima treba kroz niz edukacijskih programa pokušati približiti problematiku, jer ako idete na apsolutne zabrane, sigurno nećete postići rezultat, ali na neki način treba ograničiti dob", kazao je Pogorelić.

Helena Bandalović, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju, kaže da je inicijativa za osnivanje povjerenstva došla od NZJZ-a Splitsko-dalmatinske županije.

"Inicijativu za osnivanje povjerenstva dobili smo od našeg Nastavnog zavoda za javno zdravstvo SDŽ, konkretno od doktorice Ivane Bočina koja je voditeljica odjela za ozljede kod djece. Vrlo rado smo prihvatili tu inicijativu i osnovali smo jedno povjerenstvo u širem sastavu. Znači, tu su dionici iz KBC-a Split, iz policije i općenito oni akteri koji su najvažniji za ovu problematiku. U sastavu je i dječja psihijatrica, a predsjednik je doktor Zenon Pogorelić, voditelj Odjela dječje kirurgije na KBC-u koji se na neki način prvi susretnu sa tim traumama u liječničkom smislu. Dakako, tu je i policija i hitna pomoć. Sve ovo radimo zbog povećanja ozljeda i trauma kod djece općenito, s naglaskom na ozljede od romobila, motocikala, ali i drugih vrsta ozljeda", kaže Bandalović.