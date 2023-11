ZABRINJAVAJUĆI PODACI "Europa je bombardirana kokainom, ovim putevima dolazi u Hrvatsku"

Bez micanja droge s ulice nema uspješne politike koja se bavi suzbijanjem zloporabe droga. Izuzetno je važan dio ‘smanjenja ponude‘, jer bez toga prevencija i liječenje neće imati rezultata. Jedno povezuje drugo, kazao je u Dnevniku HTV-a Željko Perković, pomoćnik ravnatelja HZJZ-a za suzbijanje zloporabe droga.

Naveo je podatak da je u zadnje tri do četiri godine došlo do globalnog trenda - porasta dostupnosti svih droga.

- Krenulo je s južnoameričkim kokainom koji je počeo bombardirati Europu. To je izazvalo i druge distributere. Međusobna konkurencija - raste proizvodnja različitih sintetičkih droga (amfetamina, extasyja). Marihuana je tu i kompeticija je dovela do velikih količina droge na tržištu što u nekim slučajevima dovodi do pada cijena. Ili, do rasta kvalitete same droge. To je u jednu ruku opasnije, jer konzumenti uzimaju koncentriranije supstance - opasnije za zdravlje, dodao je.

‘SVI KONZUMIRAJU SVUGDJE‘

Sama se konzumacija, dodao je Petković - promijenila. Podsjetio je na izjavu direktora buduće agencije za droge, sadašnjeg europskog centra za suzbijanje zloporabe droga koji je kazao: "Svi konzumiraju svugdje", što znači da svaki proizvod ima potencijal za konzumaciju.

U kontekstu današnje velike zapljene droge kazao je kako se radi uglavnom o drogi koja je namijenjena i za druga tržišta.

BALKANSKA RUTA U OBA SMJERA

- Hrvatska je tranzitna zemlja, naročito ako govorimo o tzv. ‘balkanskoj ruti‘. Imate put heroina s istoka na zapad, ali i sintetskih droga sa zapada prema Bliskom istoku. Također, Hrvatska je pomorska zemlja. U lukama dolazi do krijumčarenja, naročito kokaina iz Južne Amerike.

Govoreći o kokainu kaže, "u Europu najviše kokaina ulazi kroz luke Španjolske, Nizozemske i Belgije". Ponovio je da "Europa ima dobro razvijenu proizvodnju sintetskih droga".