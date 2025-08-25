Close Menu

Zabranitelj čija kći pjeva Cecu: "Smiješne prozivke, cijela Hrvatska sluša cajke"

"Festival Nosi se u Benkovcu nije otkazan, on je odgođen, odgođen je za neko bolje vrijeme, za neku mirniju situaciju"

Iako se večeras trebao nastaviti, zbog straha od eskalacije nasilja organizatori su ipak odustali od festivala Nosi se u Benkovcu, koji su prekinuli branitelji.

"Festival Nosi se u Benkovcu nije otkazan, on je odgođen, odgođen je za neko bolje vrijeme, za neku mirniju situaciju u nadi da će cijelo društvo naći načina da stvori neke bolje i demokratskije uvjete funkcioniranja", rekao je za RTL Jure Aras, umjetnički direktor festivala.

Šef braniteljske udruge: To se ne može održati u Benkovcu

Unatoč odgodi i večeras su branitelji na ulicama Benkovca. Mjesto prosvjeda čuva policija.

"Mi smo odlučili danas, ne ja, nego hrvatski branitelji, da ipak održimo - bez obzira na odgađanje festivala - da održimo mirni prosvjed. Da pokažemo, ne da se to ne može održati u Benkovcu, nego na takav način na koji to oni rade ne može se održati u RH nigdje", rekao je Nediljko Genda, predsjednik Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Benkovac.

Tata joj u Benkovcu napada kulturnjake, a ona kaže: "Pa što ako pjevam Cecu?"

