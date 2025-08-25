Zabranitelj čija kći pjeva Cecu: "Smiješne prozivke, cijela Hrvatska sluša cajke"

Iako se večeras trebao nastaviti, zbog straha od eskalacije nasilja organizatori su ipak odustali od festivala Nosi se u Benkovcu, koji su prekinuli branitelji.

"Festival Nosi se u Benkovcu nije otkazan, on je odgođen, odgođen je za neko bolje vrijeme, za neku mirniju situaciju u nadi da će cijelo društvo naći načina da stvori neke bolje i demokratskije uvjete funkcioniranja", rekao je za RTL Jure Aras, umjetnički direktor festivala.

Šef braniteljske udruge: To se ne može održati u Benkovcu

Unatoč odgodi i večeras su branitelji na ulicama Benkovca. Mjesto prosvjeda čuva policija.

"Mi smo odlučili danas, ne ja, nego hrvatski branitelji, da ipak održimo - bez obzira na odgađanje festivala - da održimo mirni prosvjed. Da pokažemo, ne da se to ne može održati u Benkovcu, nego na takav način na koji to oni rade ne može se održati u RH nigdje", rekao je Nediljko Genda, predsjednik Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Benkovac.