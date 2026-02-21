Zabrana prodaje alkohola u Splitu vijest u Britaniji: Što će ovo značiti za sezonu?

Split se ponovno našao u fokusu međunarodnih medija. Ugledni britanski dnevnik The Independent objavio je tekst o planovima splitskih vlasti da ograniče noćnu prodaju alkohola u trgovinama, s naglaskom na zaštitu stanovnika i uvođenje reda u povijesnoj jezgri.

Kako navodi list, gradonačelnik Tomislav Šuta potvrdio je da je upućen prijedlog izmjena zakonskog okvira koji bi omogućio reguliranje prodaje alkohola u noćnim satima. „Krećemo prema ograničavanju rada u noćnim satima sukladno novom zakonu, s ciljem uvođenja reda“, prenosi The Independent izjavu splitskog gradonačelnika.

Britanski medij ističe da se mjere ne bi odnosile na ugostiteljske objekte poput klubova, barova i restorana, već isključivo na specijalizirane trgovine i prodajna mjesta alkohola. Predloženi model predviđa zabranu prodaje alkohola u trgovinama između 20 sati navečer i 6 sati ujutro.

Regulacija umjesto restrikcije

Posebno je naglašena poruka gradske uprave da nije riječ o zabrani, već o ciljanoj regulaciji. U izjavi za The Independent, glasnogovornik Grada Splita opisao je Split kao „otvoren i gostoljubiv mediteranski grad za sve posjetitelje“, uz napomenu da grad istodobno ima obvezu zaštititi kvalitetu života u povijesnoj jezgri.

„Važno je naglasiti da je ovo ciljana regulacija, a ne zabrana, i ne primjenjuje se na klubove, barove ili restorane. Cilj je smanjiti javne izgrede i postići bolju ravnotežu između turizma i svakodnevnog života stanovnika“, prenosi britanski list.

Problem noćnih izgreda

The Independent podsjeća da Split, uz bogatu povijest i atraktivnu obalu, već godinama privlači i goste zainteresirane za intenzivan noćni život. Upravo u tom kontekstu britanski novinari navode kako gradske vlasti žele smanjiti situacije koje narušavaju sigurnost i mir stanovnika.

List također podsjeća na postojeće kazne za neprimjereno ponašanje u hrvatskim gradovima, uključujući konzumaciju alkohola na javnim površinama, remećenje javnog reda i mira te druge oblike neprihvatljivog ponašanja.

Europska praksa

Britanski dnevnik smješta splitske planove u širi europski kontekst, navodeći da ograničenja prodaje alkohola nisu neuobičajena praksa u Europskoj uniji. Kao primjer ističe Norvešku, gdje su pravila o prodaji alkohola među najstrožima u Europi.

Split tako, zaključuje The Independent, pokušava pronaći ravnotežu između turističke atraktivnosti i kvalitete života svojih stanovnika – tema koja postaje sve češća u europskim destinacijama suočenima s izazovima masovnog turizma.