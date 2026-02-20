Pogledajte što svjetski medij piše o zabrani noćne prodaje alkohola u Splitu: "Suzbija party turizam..."

Portal Euronews piše o Splitu i planovima lokalnih vlasti da ovog ljeta dodatno ograniče tzv. 'party turizam'. Prema najavama, u ključnim dijelovima grada bit će uvedena zabrana prodaje alkohola u određenim satima, kako bi se smanjilo neprikladno ponašanje turista i zaštitio mir lokalnog stanovništva.

Podsjetimo, prije točno sedam dana splitski gradonačelnik Tomislav Šuta potvrdio je da će Split već od ovog ljeta, pod uvjetom da se dovrši procedura izmjena Zakona o trgovini, dobiti mogućnost ograničavanja noćne prodaje alkohola.

Prema pisanja Euronewsa jedna od najpopularnijih turističkih destinacija u Hrvatskoj predlaže nova ograničenja prodaje alkohola. Obalni grad Split nada se uvesti mjere ovog ljeta kako bi obuzdao pijane posjetitelje koji uznemiravaju stanovnike.

Gradonačelnik Tomislav Šuta izjavio je za hrvatski tisak da se "nastaju situacije koje narušavaju sigurnost i kvalitetu života stanara".

Split zabranjuje prodaju alkohola kasno navečer

Gradski vijećnici podnijeli su prijedlog za zabranu prodaje alkohola kasno navečer u određenim dijelovima Splita gdje postoji velika koncentracija klubova, barova i trgovina koje rade cijelu noć.

Planirana ograničenja značit će da se alkohol neće prodavati između 20 i 6 sati ujutro. Ograničenja će se primjenjivati ​​na trgovine mješovitom robom i prodavaonice alkoholnih pića, ali ne i na klubove i restorane, što znači da posjetitelji i dalje mogu uživati ​​u pićima u licenciranim mjestima navečer.

Očekuje se da će nove mjere stupiti na snagu već ovog ljeta. Gradonačelnik Šuta dodao je da bi se ograničenja mogla proširiti i na druga područja grada.

"Prijašnjih godina Split je možda naginjao imidžu 'destinacije za zabavu", kaže Darijo Šarić, izvršni direktor agencije za iznajmljivanje luksuznih vila VIP Holiday Booker sa sjedištem u gradu.

"Međutim, hrvatski turizam sada aktivno mijenja brend kako bi se odmaknuo od te reputacije, usredotočujući se umjesto toga na našu bogatu kulturnu baštinu, prirodne ljepote i obiteljski ambijent."

Dodaje da je cilj "premjestiti pijano ponašanje i konzumaciju alkohola s javnih ulica na prikladna mjesta", potičući odgovorno pijenje, a ne "zaustavljajući zabavu".

Hrvatska se obračunava s turistima koji se ne ponašaju kako treba

Hrvatska već ima nekoliko pravila za borbu protiv neodgovornog ponašanja posjetitelja.

U mnogim gradskim središtima, uključujući Split i Dubrovnik, možete dobiti kazne do 700 eura za neprimjereno ponašanje. To uključuje pijenje alkohola ili droga na javnim mjestima, mokrenje ili povraćanje na javnim mjestima te hodanje gradovima bez majice ili u kupaćem kostimu.

Također možete biti kažnjeni do 4000 eura za remećenje javnog reda i mira, uključujući tučnjavu, verbalno vrijeđanje poput vikanja ili svađe te ponašanje u pijanom stanju.