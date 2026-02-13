[ANKETA] Šuta najavio zabranu noćne prodaje alkohola, podržavate li ovaj potez?

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta potvrdio je da će Split već od ovog ljeta, pod uvjetom da se dovrši procedura izmjena Zakona o trgovini, dobiti mogućnost ograničavanja noćne prodaje alkohola. Kako piše tportal, zabrana bi se odnosila na prodaju alkohola u trgovinama, kioscima i specijaliziranim prodavaonicama u razdoblju između 20 sati navečer i 6 sati ujutro.

Prema istom izvoru, mjera se ne bi primjenjivala na ugostiteljske objekte, nego na prodajna mjesta koja su posljednjih godina masovno otvorena u strogom centru grada i koja se često povezuju s noćnim neredom u staroj gradskoj jezgri.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Podržavate li zabranu prodaje alkohola specijaliziranim trgovinama? DA, zabrana je taman

DA, ali bih proširio/la zabrane

NE, nema smisla

Nisam sigurna/siguran

Zakonske izmjene kao preduvjet

Gradonačelnik je za tportal izjavio da će, nakon dovršetka zakonske procedure, gradske službe u suradnji s policijom izraditi procjenu i predložiti Gradskom vijeću odluku o dijelovima grada u kojima bi se ograničila prodaja alkohola u noćnim satima.

Već sada je jasno da se fokus stavlja na najuži centar, odnosno povijesnu jezgru, prostor koji je posljednjih godina pod sve većim pritiskom masovnog turizma.

Grad koji se mijenja brže nego ikad

Split se posljednjih desetljeća profilirao kao jedna od najpoželjnijih turističkih destinacija na Mediteranu. No paralelno s rastom turističkih brojki, mijenja se i struktura gostiju, ali i svakodnevni život u gradu.

Sve je primjetniji trend dolazaka gostiju čiji je primarni motiv noćni provod. Stara gradska jezgra, nekad pretežno stambeni prostor, postupno se pretvara u zonu intenzivnog noćnog života, s nizom barova, klubova i prodavaonica alkohola.

Takva transformacija donijela je gospodarsku korist dijelu sektora, ali i otvorila brojna pitanja o kvaliteti života onih koji u jezgri žive.

Sve malobrojniji stanovnici

Stanovnici stare gradske jezgre godinama upozoravaju na buku, vandalizam, narušavanje javnog reda i osjećaj da njihov kvart sve više postaje kulisa za zabavu, a sve manje prostor za normalan život.

Problem nije samo u glasnoj glazbi ili povremenim incidentima, nego u trajnom osjećaju pritiska – noći bez sna, oštećena imovina, gužve i sve veći jaz između potreba lokalne zajednice i očekivanja dijela turističkog tržišta.

U takvom kontekstu, svaka mjera koja pokušava regulirati noćnu prodaju alkohola doživljava se kao pokušaj uspostavljanja barem minimalne ravnoteže.

Turizam kao dvosjekli mač

Turizam je nesumnjivo jedan od ključnih stupova splitskog gospodarstva. Ipak, sve je glasnija rasprava o tome kakav turizam grad želi i može dugoročno podnijeti.

Gradovi diljem Europe, osobito oni s povijesnim jezgrama, već su se suočili s istim izazovima – kako zadržati autentičnost i kvalitetu života stanovnika, a pritom ostati otvoren i atraktivan posjetiteljima.

Split se sada očito nalazi u sličnoj fazi preispitivanja.

Više od pitanja alkohola

Ograničavanje noćne prodaje alkohola tek je jedan segment šire priče. Otvoreno ostaje pitanje regulacije rada noćnih klubova, kontrole buke, upravljanja javnim prostorima i definiranja jasne strategije razvoja turizma.

Jer, kako često ističu i sami stanovnici jezgre, nije riječ o borbi protiv turizma, nego o borbi za grad u kojem je moguće živjeti.

Hoće li najavljene mjere donijeti stvarne promjene ili će ostati simboličan potez, pokazat će već prva turistička sezona nakon njihove eventualne primjene.