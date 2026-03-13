Za vikend stiže jako jugo, a prva marčana bura napokon sljedeći tjedan: Istina je, zahladit će, ali...

Jučerašnji dan obilježio je nastavak natprosječno toplog vremena. Jutarnje temperature bile su od 0 do 11°C, a najviše dnevne od 14 do 19°C. Ipak nije bilo posve stabilno. Dijelove zemlje zahvatio je prolazno pojačan razvoj oblaka uz kišu, pljuskove i grmljavinu.

Primjerice, Drniš je primio 12 litara kiše po četvornom metru, a Drage na Vranskom jezeru 21 litru.

Zanimljivo, sljedeća dva dana sinoptička situacija nad našim dijelom Europe značajno će se promijeniti, no vremenske prilike neće biti odveć različite u odnosu na zadnje dane. Naime, s Atlantika će se stići ciklona koja će već u subotu biti iznad Genovskog zaljeva, potom će se postupno popunjavati i preko područje Italije premještati nad istočno Sredozemlje. Nas će tek rubno zahvatiti, a promjenu ćemo ponajviše osjetiti po jugo koje će najjače biti u noći sa subote na nedjelju.

Ipak odlaskom ove ciklone na jugoistok, sljedeći tjedan otvorit će se "vrata" hladnijem, kontinentalnom strujanju pa će doći do zahlađenje. Ipak, nije izgledno da će doći do bilo kakve zimske hladnoće ili orkanske bure.

Danas će biti djelomično sunčano i u većini predjela suho. Popodne će osobito u zaobalju biti prolazno povećanog razvoja naoblake uz mogućnost za kratkotrajne pljuskove. Puhat će slab dnevni vjetar. Minimalne jutarnje temperature zraka od 0 do 11°C, najviše dnevne većinom od 14 do 19°C.

Subota će biti nešto promjenjivija. Prijepodne će oblačnije biti na moru gdje će biti povremene kiše. Popodne je kiša moguća mjestimice u zaobalju. Dan će obilježiti jugo koje će sve više jačati tijekom dana, a najjače će biti navečer i u noći na nedjelju kada će biti vrlo jakih udara. Najviše dnevne većinom od 14 do 19°C.

U nedjelju će biti djelomično sunčano i u većini predjela suho. Ipak, ujutro će malo kiše i pljuskova biti ponegdje na moru južnog Jadrana, a popodne rijetko gdje u zaobalju. Ujutro će još biti jakog juga, prema kraju dana će postupno slabiti, navečer i prestati. Jutro toplije, danju većinom od 15 do 20°C.

U djelomično sunčani ponedjeljak bit će još toplije tako da će temperature zraka ponegdje prelaziti 20°.

U utorak stiže promjena vremena i prva bura ovog mjeseca. S njom će doći do pada temperature zraka, ponegdje i kiše. Ipak, neće se raditi o posebno jakoj buri niti o posebnom izraženom zahlađenju.

U ostatku tjedna bit će vjetrovito uz buru i niže temperature zraka u odnosi na prethodne dane.