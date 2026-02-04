Za što se sumnjiči pali šef policije? Lagao da je radio vikendom, blagdanima...

USKOK je, na temelju kaznene prijave vukovarsko-srijemske policije, donio rješenje o provođenju istrage protiv šefa granične policije na Bajakovu zbog sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti te krivotvorenja službene ili poslovne isprave, objavljeno je u utorak, piše Net.hr.

"Osnovano se sumnja da je I. okr., kao načelnik Postaje granične policije Bajakovo, u razdoblju od prosinca 2024. do 2. studenoga 2025., kod Lipovca, na graničnom prijelazu Bajakovo, s ciljem pribavljanja protupravne materijalne koristi, u više navrata neistinito prikazao da je radio na blagdane i neradne dane, znajući da se za takav rad osnovna plaća uvećava u određenim postotcima", objavio je USKOK.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Naime, sumnja se da je naknadno prepravljao rasporede policajaca i u njima neistinito prikazivao da je radio u dane vikenda, na neradne dane i dane blagdana.

Neće u istražni zatvor

Kako bi prikrio razliku zbog viška upisanih sati, potom je do kraja razdoblja za obračun plaće koristio slobodne dane. Tako su mu, navodi USKOK, obračunate uvećane plaće za mjesece u kojima je neistinito iskazivao da je radio.

"Na opisani način si je okrivljenik na temelju neistinitih isplata pribavio nepripadnu imovinsku korist od ukupno najmanje 3.886,89 eura", sumnjaju istražitelji.

USKOK za njega nije tražio određivanje istražnog zatvora jer smatraju da za to nije bilo osnove.