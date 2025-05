ZA NJIHOVIM OBRVAMA 'LUDE' SPLIĆANKE Svojim radom izmamile su osmijehe na lice mnogim ženama: "Zadovoljstvo naših klijentica je naš cilj"

- Nema veze što drugi rade; radi najbolje od samog sebe, obori vlastite rekorde svaki dan i uspjet ćeš - poslovica je, koju potpisuje, William John Henry Boetcker, a koju najbolje možemo povezati uz Kristinu Boban i Dijanu Bilonić, sestre poduzetnice, stručnjakinje za obrve, edukatorice i ponosne vlasnice Mystic - beauty studia iz Splita.

Već dugih petnaest godina naše sugovornice 'žive' u beauty svijetu. Sve je počelo od noktiju, trepavica pa su, logičkim slijedom, naravno, uz izraženu želju za napretkom, došle i obrve. Izgled obrva se mijenjao kroz povijest, od vrlo nježnih do debelih i gustih. Nagledali smo se i jako tankih, pa skoro i potpuno počupanih obrva, nacrtanih i precrtanih olovkom, a sada konačno možemo odahnuti.

Danas se u potrazi za idealnim obrvama možemo se okrenuti prema tretmanu trajne šminke, odnosno puder obrvama, koji će ih dovesti do savršenstva - bilo da imate želju za što prirodnijim izgledom ili pak naglašenim obrvama.

O samom tretmanu obrva, ali i razvitku popularnost puder obrva od samog 'prvog koraka' u gradu podno Marjana, razgovarali smo s 'majstoricama za obrve', kako ih nazivaju njihove klijentice, Kristinom i Dijanom.

- Obrve su jedan od najprimjetnijih dijelova ljudskog lica i kako su oblikovane uistinu utječe na cjelokupan izgled osobe. Tretmanom se pigment unosi u površinski sloj kože pomoću male tanke iglice koja tvori tisuće sitnih točkica pigmenta koji postupno jačaju boju i samim time definiraju izgled; najčešće po želji klijentice prirodan, nježan i puderast efekt sjenila - govore nam te na naše pitanje traže li klijentice više prirodne ili upečatljive obrve jednoglasno odgovaraju:

- Prirodne. Svaka klijentica nakon što se udobno smjesti u naslonjač, ima jednaku želju, da obrve budu što prirodnije. Što je zapravo i očekivano, naši radovi na društvenim mrežama najbolje pokazuju kako radimo - dodaju. Akcent je na prirodnom izgledu, puder obrvama se postiže efekt dnevnog make up-a, dakle, želimo suptilno naglasiti svježinu lica, nikako da obrve budu dominantne.

Možda laički gledano, svi su već duži niz godina znali za japansko iscrtavanje obrva, popularni microblading, a s pandemijom kao da su do izražaja stigle obrve u puder tehnici.

Koja je prednost te metode?

- Prednost metode puder obrva je definitivno činjenica da i žene bez prirodnih dlačica, mogu dobiti lijepe i oblikovane obrve. Tretman nije bolan i u potpunosti je prilagođen fizionomiji lica svake klijentice individualno. I oblikom i bojom. I ono najbolje, rezultat puder obrva, ovisno o koži, može trajati i do dvije godine. Dodatno, trajnost obrva ovisi o njezi kože, tipu kože, stanju organizma, te dobi klijenta - kazuju.

I dok microblading tehnikom pigmenti za iscrtavanje obrva nakon nekog vremena ostavljaju bakreni trag na koži, zbog dubine unosa pigmenta, nakon puder tehnike možete biti sigurni da se to neće dogoditi.

- Slažemo se. Koža netom nakon tretmana može biti malo crvena, zbog traume, ali se ubrzo smiruje. Koliko je to brzo, ovisi o tipu kože, to nekad bude za 10 min ili sutra dan, nakon toga koža prolazi kroz nekoliko faza u zacjeljivanju, te konačan rezultat tretmana imamo za 4 do 6 tjedana. Jako je važno klijentice educirati o samom tretmanu, njezi i održavanju, tako da tome posvećujemo mnogo pažnje - ističu.

Individualan odabir nijanse pigmenta

Interesantno je da svaka od nas žena, ima različit ton boje obrve.

- Pored same tehnike izrade obrva, bitna je još jedna stavka, a to je nijansa pigmenta. Mi u salonu koristimo pigmente koji imaju široki spektar boja te se jednostavno možemo prilagoditi apsolutno svačijim potrebama, bitno je izvrsno poznavati pigmentologiju. Nerijetko miješamo dvije, pa čak i tri nijanse da bismo postigli savršen ton za klijenticu.

Kako doznajemo od sugovornica najvažniji faktor pri odabiru pigmenta je boja vaših prirodnih obrva jer se ona najbolje slaže uz ton i podton kože klijenta. Važno je da se ne primjećuje tranzicija s dlake na pigmentiranu kožu, moramo postići prirodnost. Boja kose nije najvažnija.

Sve se to dogovaramo zajedno neposredno prije tretmana. Kada sagledate sve pojmove, microblading ili puder obrve nisu samo mašinica i igle, odnosno položaj ruke, važno je s razumijevanjem znati i teorijski dio. Posebno ističemo važnost komunikacije s klijenticama nakon tretmana jer želimo da klijentica zna da ima našu podršku; njeno zadovoljstvo je naš jedini cilj - otkriva Kristina na čijem zidu, ali i u ladici, se nalazi nebrojeno diploma s raznih edukacija diljem svijeta.

O radu i pristupu Dijane i Kristine najbolje govore njihove klijentice. Najviše preporuka njihove klijentice primaju usmeno, odnosno njihov rad na klijentici je njihova najbolja reklama. U razgovoru s nekoliko klijentica, koje su nas uputile na ove dvije splitske majstorice, doznajemo da svakom aspektu uređenja obrva pristupaju profesionalno i sa željom da klijent bude zadovoljan.

Tretmanom puder obrva ne oštećuje se kožu, ali je nakon određenog vremena potrebno osvježiti boju i oblik. Iz ugodnog razgovora sa sestrama iz Mystic studia doznajemo da je potrebno napraviti i lasersko uklanjanje.

Kristinina i Dijanina velika podrška u radu je i njihova kolegica Dolores koja je s njima već nekoliko godina. Za Dolores imaju samo riječi hvale - kolegica za poželjeti.

- Ne samo da je potreba za uklanjanjem trajne šminke obrva zbog nestručnosti osoba koje izvode tretman ili pak nezadovoljstvo klijenta određenim radom, nego je potreba ukloniti pigment iz sloja kože ukoliko se tretman radio više puta. To zna svaka klijentica koja se prepustila u naše ruke i dala nam na povjerenje svoje obrve.

Dakle, nakon nekoliko tretmana, ovisno o stanju kože, dolazi do zasićenja pigmentom, jer koža ima određeni kapacitet, ne može se raditi beskonačno tretmana na tako malu regiju. Tada je potrebno ukloniti dio starog pigmenta, kako bi se stvorilo mjesta za novi tretman puder obrva, odnosno, novi svježi pigment - otkrivaju.

Ipak, veći je broj klijentica koje im se obraćaju za lasersko uklanjanje iz razloga jer nisu zadovoljne oblikom ili bojom napravljenih obrva.

Formula za uspjeh

- Jedina formula za uspjeh je kvalitetna edukacija, ulaganje, trud i ljubav prema poslu kojeg radite - kazuje Dijana, a Kristina dodaje:

Volim raditi dinamično, ali uz osmjeh, pristojnost, visoku profesionalnost i odgovornost. Imam dugogodišnji staž u trajnoj šminci i rado svoje znanje, iskustvo i entuzijazam prenosim na polaznice svojih edukacija.

Edukacije u Mystic studiju Split

Kristina i Dijana specijalizirale su se za područje obrva te su svoje znanje odlučile podijeliti i s drugima, pa tako rade kao edukatorice za osposobljavanje novih brow tehničara.

- Svaka edukacija sadrži temeljit teorijski dio, praktični dio na modelima te bogati start paket materijala, te ste nakon edukacije odmah spremni za rad. Instagram i marketing strategija kao i sve tajne i istine o pronalasku i zadržavanju klijenata su dio programa kojem posvećujem veliku pozornost - kazuje Kristina.

Ako se još uvijek niste odlučili i niste sigurni koliko je ova tehnika dobar izbor za vas, svakako preporučujemo da se posavjetujete sa Kristinom i Dijanom te im se slobodno obratite preko Instagram profila (Kristina) i/ili Instagram profil (Dijana).