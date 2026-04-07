Za Maris dosad prikupljeno 2.200 eura, cilj je 5.000: Humanitarna akcija i dalje traje

Humanitarna akcija za pomoć malenoj Maris i njezinoj obitelji i dalje traje, a prema najnovijim informacijama, dosad je prikupljeno 2.200 eura od ukupno potrebnih 5.000 eura.

Andrija Lipanović jučer je izvijestio javnost o trenutačnom stanju donacija te još jednom pozvao građane da podrže akciju i podijele objavu kako bi se što prije prikupio preostali iznos.

"U donatorskoj akciji za Maris do danas je prikupljeno 2.200 eura od potrebnih 5.000 eura. Molim dijelite objavu da što prije dođemo do cilja. Hvala", poručio je Andrija Lipanović.

Apel za pomoć prije operacije u Zagrebu

Podsjetimo, Andrija Lipanović je prije pet dana objavio apel za pomoć obitelji djevojčice koja 8. travnja odlazi na operaciju u privatnu polikliniku u Zagrebu. U objavi je istaknuto kako su obitelji potrebna sredstva za smještaj, hranu i ostale troškove tijekom boravka u Zagrebu za vrijeme operacije i oporavka.

U ranijem apelu navodi se kako su troškovi privatnog smještaja, režija i hrane visoki te da ih obitelj više ne može sama pokriti. Zbog toga su upućeni pozivi svim ljudima dobre volje da pomognu, bilo financijski, bilo dijeljenjem objave.

"Svaka pomoć — mala ili velika — puno nam znači. Ako ne možete pomoći financijski, i samo dijeljenje objave nam je velika podrška", navedeno je u apelu.

Potrebno osigurati 5.000 eura

Kako je ranije objavio Andrija Lipanović, za smještaj, hranu i ostale potrebe tijekom liječenja u Zagrebu potrebno je prikupiti oko 5.000 eura. Cilj je taj iznos prikupiti do odlaska na operaciju.

Uplate se vrše na račun Udruge Vjeruj i Djeluj, uz opis plaćanja "Donacija za Maris".

Organizatori akcije i dalje pozivaju građane da se uključe u prikupljanje pomoći za Maris i njezinu obitelj. S obzirom na to da je do sada prikupljen manji dio potrebnog iznosa, svaka nova uplata, kao i dijeljenje informacija o akciji, može biti od velike važnosti u ostvarivanju cilja.