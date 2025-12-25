Za kratku ulogu o popularnom božićnom filmu Claudia Schiffer zaradila je 320 tisuća eura

Slavna njemačka supermanekenka Claudia Schiffer za svoju je kratku, ali pamtljivu ulogu u omiljenom božićnom filmu Zapravo ljubav navodno plaćena vrtoglavih oko 320.000 eura. S obzirom na to da se na ekranu pojavljuje tek 60 sekundi, njezina zarada ispada nevjerojatna, piše Index.

Schiffer (55) u filmu iz 2003. godine glumi Carol, samohranu majku koja postaje simpatija udovca Daniela, lika kojeg tumači Liam Neeson. Za svoju minutu glume dobila je iznos koji je tada vrijedio oko 315.000 eura, što znači da je po sekundi zarađivala čak oko 5.200 eura, navodi Vogue.

Prema knjizi Andrewa Holmesa How Much?!: The $1000 Omelette... and 1100 Other Astonishing Money Moments, taj iznos danas bi, prilagođen inflaciji, vrijedio oko 525.000 eura. To bi značilo da bi njezina zarada po sekundi iznosila nevjerojatnih oko 8.800 eura.

Kratka, ali ključna scena

Njezina scena događa se na kraju školske božićne priredbe. Nakon što Danielov posinak Sam (glumi ga Thomas Brodie-Sangster) odsvira bubnjeve kako bi impresionirao simpatiju, Daniel mu čestita iza pozornice. Tada shvate da je djevojčica otišla na aerodrom kako bi se preselila u SAD.

U žurbi da je stignu, Daniel se okreće i slučajno naleti na Carol (Schiffer), jednu od majki iz škole. Nakon kratke isprike i upoznavanja, zaiskri kemija. Iako Daniel mora otići sa Samom, izrazi nadu da će se ponovno vidjeti, na što mu ona uz osmijeh odgovara: "Pobrinut ću se za to."

Obitelj ispred karijere

Claudia je nedavno priznala kako su joj se prioriteti promijenili nakon udaje za redatelja Matthewa Vaughna, s kojim ima troje djece: Caspera (22), Clementine (21) i Cosimu (15). Manje je "natjecateljski nastrojena" i, iako bi i dalje mogla raditi više, zadovoljna je životnom ravnotežom koju je postigla.

"Kada sam bila u dvadesetima i putovala svijetom, fokus mi je bio na karijeri - naporno raditi, biti konkurentna i doći do vrha", izjavila je za britanski magazin HELLO!.

"To se promijenilo kada sam dobila djecu i sada se osjećam sretnom što imam tako divnu obitelj. Ponosna sam na svoju djecu, vrlo su prizemljeni i njihova dobrobit je prioritet meni i mom suprugu", dodala je.