Za klizanje na Prokurativama i Mertojaku morat ćete izdvojiti 7 €, a klizaljke još 2 eurića

Split i ove godine uživa u zimskom ugođaju zahvaljujući klizalištima na Prokurativama i Mertojaku, koja su otvorena protekli vikend. Klizalište na Mertojaku otvoreno je u subotu, 29. studenog, dok je klizalište na Prokurativama svoja vrata otvorilo jučer, 30. studenog.

Posjetitelji već prvih dana uživaju u čaroliji klizanja na ukupno 725 m² ledenih površina, a tijekom adventskog razdoblja očekuje ih bogat program za sve uzraste.

Klizališta, koja je osmislila i proizvela riječka tvrtka Arctic d.o.o., postala su središnji dio blagdanskog ozračja u Splitu. Na Prokurativama je postavljeno klizalište površine 525 m², dok Mertojak nudi toplu kvartovsku zimsku priču na 200 m² leda. Oba klizališta će raditi do 11. siječnja 2026., uz niz posebnih događanja – dolazak Svetog Nikole, Sv. Lucije, Djeda Božićnjaka te tradicionalnog dočeka dječje Nove godine u podne.

„Advent je uvijek prilika da građanima pružimo trenutke radosti i druženja, a drago nam je što i ove godine naša klizališta doprinose stvaranju blagdanske atmosfere u Splitu. Nastavljamo uvoditi nove tehnologije i unapređivati iskustvo posjetitelja. Tako Prokurative i Mertojak i ove zime donose koncept NEW AGE OF ICE RINKS – još bogatiji svjetlosnim efektima. Posebno se ističu naši rukohvati ograda s digitalno upravljivom LED RGB rasvjetom, jelka s integriranom digitalnom video LED mrežom za prikaz animacijskih sadržaja te na Prokurativama LED ekrani integrirani u ograde koji omogućuju dinamične vizualne prikaze. Sve to zajedno stvara potpuno novo vizualno i tehnološko iskustvo na ledu.“ izjavio je Denis Ventin, CEO Arctic d.o.o. te dodao:

„Arctic je pionir u postavljanju mobilnih klizališta i ledenih parkova u Hrvatskoj, kao i u primjeni LED tehnologije, a u ovom trenutku jedina smo tvrtka u Europi koja nudi ovakve proizvode. Naša rješenja spajaju vrhunsku tehnologiju i estetsku izvrsnost te stvaraju jedinstveno iskustvo za sve posjetitelje. Upravo zato posebno cijenimo što lokalno tržište prepoznaje naše proizvode i usluge te nam pruža priliku da građanima Hrvatske ponudimo doista jedinstveno iskustvo.“

Klizanje za sve generacije

Uz redovne termine klizanja, dostupni su:

Besplatni termini za organizirani dolazak vrtićkih skupina i osnovnih škola osnivača Grada Splita, kao i sportske i amatersko kulturne udruge Grada Splita od ponedjeljka do petka (9-13 h) uz obaveznu pratnju učitelja, odgojitelja i prethodnu najavu.

PROMO cijene od 5 eura u jutarnjim i kasnovečernjim terminima (radnim danom od 9 do 15 sati, kao i od 22 do 23 sata te vikendom i praznikom od 9 do 10 i 22 do 23 sata)

Škola klizanja (u trajanju od 5 dana) i individualni treninzi

Djeca predškolskog uzrasta mogu klizati besplatno uz pratnju roditelja.

Cijena redovne ulaznice iznosi 7 eura, a najam klizaljki dodatnih 2 eura. Na raspolaganju su i pomagala te zaštitne kacige.

Radno vrijeme klizališta:

Svaki dan od 9:00 do 23:00 sata, termini traju 45 minuta i počinju svakog punog sata.

Pozivamo sve građane Splita i okolice da posjete klizališta, uživaju u zimskim radostima i stvore nezaboravne uspomene sa svojim najmilijima.

Više informacija o klizalištu možete pronaći na društvenim mrežama Arctica: www.facebook.com/arcticrinks/ i www.instagram.com/arctic_icerinks/ te na broju telefona 0959125076.