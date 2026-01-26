"Za jedno otočko janje možete kupiti gotovo dva vlaška": Samo na Pagu na svijet je došlo 30 tisuća janjadi

Prava eksplozija novog života na otoku Pagu, u priobalju i zaleđu. Vrhunac je janjenja pa je na svijet došlo na tisuće janjadi - samo na Pagu oko 30 tisuća. Koja je razlika između otočnog paškog i vlaškog janjeta iz zaleđa, provjerio je naš Edi Škovrlj.

Na Pagu pravo veselje, janjčići na sve strane bleje. Isto stanje i u zaleđu, kod, kako ih zovemo, naših vlaja, u Miranjama Donjim, 30 kilometara daleko od mora.

Po blejanju je teško prepoznati koje je paško, a koje vlaško.

- Ali vlaško trči brže nego paško, rekla je za HTV jMica iz Miranja Donjih.

Mesar Dario zato je tu da pomogne riješiti ovu dilemu.

- Ovo vam je vlaško janje i ima 15 kilograma, a ovo je paško i ima pet kilograma, rekao je.

Zašto je paško dvostruko lakše, a na svijet dolaze u isto vrijeme.

- Ono je vrlo specifično, ima svoju posebnu građu jer je naša paška ovca hedonist, jede malo, ali dobro, rekla je Martina Pernar s Paga.

Razlika i u cijeni

Razlika je i u cijeni pa se tako za jedno paško može kupiti gotovo dva vlaška.

- Paško janje stoji 28 eura, a vlaško 18 eura po kilogramu, rekao je Dario.

Kako to, kad znamo da se paške ovce na otoku čuvaju gotovo same, a u vlajima pastir za njima, zbog vukova, prevali dnevno i 20 kilometara.

- A možda i nije pošteno. Ja za svojim ovcama prijeđem dnevno i do 15 kilometara. To je mjesečno i do 300 kilometara, više nego netko automobilom, rekla je Mica.

Nekad su vlaji, baš s područja Bukovice, bili glavni izvoznici janjetine i kozletine. Danas je spala priča na par stada koza i ovaca, ali situacija se ipak popravlja.

- Kad sam bila mala curica, sjećam se kako su Arapi dolazili po našu jarad, tovarili ih u kamione i u Split na avion, toga se dobro sjećam, rekla je Mica.

Pažani igraju drukčije, brendiraju bolje pa svojih tridesetak tisuća prodaju već do početka proljeća.

- I da ih je sto tisuća, i sto tisuća bi se prodalo, rekao je za HTV Marko Bobić s Paga.

O ukusima, a i okusima, ne raspravlja se pa nećemo posebno preporučiti ni paško ni vlaško, a ni ličko. Jedno je sigurno – pogriješiti nećete, za koje god se odlučite.