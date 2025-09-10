Za djecu ovo nisu samo igračke, nego njihovi novi prijatelji

U kazalištu lutka vodi bajku. Kod mene – napravi dar-mar i izazove kaos! Mogu ja raditi trikove, puhati balone ili glumiti najluđeg klauna… ali kad izvadim lutku, njihova pažnja i interes još više rastu. Za djecu ona nije samo igračka, nego novi prijatelj.

A najbolji trenutak? Kad lutka vikne:

“Spartanko, baš si smotan!”

…i nastane erupcija smijeha.

Djeca ih vole jer lutke nikad ne pametuju, ne daju ocjene i uvijek su na dječjoj strani. Zato su moj tajni partner u zločinu.

A znate u čemu je vrijednost lutke?

One djeci daju glas – kroz nju kažu ono što možda sami ne bi, izraze emocije i vježbaju maštu. Lutka je most između igre i stvarnog svijeta.

Možda su za odrasle samo komad tkanine i konca, ali za djecu – lutke su glas mašte i prijateljstva. A to je ono što show čini posebnim.