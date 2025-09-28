Za Dan pobjede nasred sela pustio pjesmu "Kosovo je Srbija". Osuđen je

Mladić (23) proglašen je krivim i osuđen zbog krive pjesme koju je pustio ispred mjesnog doma na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.

Kako se navodi u ovotjednoj presudi, on je 5. kolovoza, utorak, oko 21.30 sati, u mjestu Borova, Trg kralja Tomislava 8, Općina Suhopolje, kod mjesnog doma, na javnom mjestu narušavao javni red i mir, piše Danica.

”Putem prijenosnog zvučnika, a kojeg je spojio preko „bluetootha“, glasno je reproducirao pjesme, od kojih je jedna bila pod nazivom „Kosovo je Srbija“.

Time je uznemirio građane jer se dana 5. kolovoza u RH obilježava Dan pobjede i Dan hrvatskih branitelja. Nakon nekog vremena prestao je reproducirati glazbu i otišao kući”, navodi se u presudi.

Sutkinja ga je kaznila s 300 eura i 15 eura prekršajnih troškova. Kaže da je još i dobro prošao jer je propisana zakonska kazna za takav prekršaj od 700 do 4000 eura.