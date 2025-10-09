XXV. Tjedan talijanskog jezika u svijetu: Split domaćin niza zanimljivih predavanja i šetnje „Italofonia – preko granica“

Hrvatsko-talijanska kulturna udruga Dante Alighieri Split, u suradnji s Gradskom knjižnicom Marka Marulića, i ove godine obilježava Tjedan talijanskog jezika u svijetu, koji će se održati od 14. do 17. listopada 2025. pod naslovom „Italofonia – preko granica“.

Ovogodišnji program donosi predavanja, radionice i tematsku šetnju Splitom, posvećene prisutnosti i utjecaju talijanskog jezika i kulture izvan granica Italije, s posebnim naglaskom na dalmatinski i mediteranski kontekst.

Tražimo talijanske riječi oko nas

Program započinje u utorak, 14. listopada u 18:30 sati u Multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Marka Marulića predavanjem i radionicom „Vidim i slušam oko sebe – talijanski jezik izvan Italije: tražimo talijanske riječi koje vidimo svuda oko nas“. Predavačica je doc. dr. sc. Marijana Fabijanić s Odsjeka za talijanistiku Sveučilišta u Zadru.

Šetnja kroz venecijanske tragove Splita

U srijedu, 15. listopada u 17 sati, na Voćnom trgu, održat će se storytelling-tura pod nazivom „Otkrijmo identitet kroz splitski govor i riječi venecijanskog dijalekta na pjacama i po kaletama starog Splita“. Vodič je prof. Luisa Quien.

Talijanizmi u splitskoj gastronomiji

U četvrtak, 16. listopada u 18:30, ponovno u Multimedijalnoj dvorani Knjižnice Marka Marulića, doc. dr. sc. Antonia Luketin-Alfirević s Filozofskog fakulteta u Splitu održat će predavanje „Talijanizmi i pseudotalijanizmi u splitskoj gastronomskoj sceni“, koje će istražiti zanimljive jezične i kulturne poveznice kroz prizmu lokalne kuhinje.

Taliani u Bostonu – priča o jeziku i identitetu

Program završava u petak, 17. listopada u 18:30 sati u prostorijama Hrvatsko-talijanske udruge Dante Alighieri (Sinjska 2/IV), predavanjem dr. sc. Carla Carratellija, lektora talijanskog jezika na Filozofskom fakultetu u Splitu, pod naslovom „Biti Talijan u Bostonu: jedno kratko putovanje između emigracije, identiteta i jezika – predstavljanje talijanske emigracije u Novoj Engleskoj“.

Tjedan talijanskog jezika u svijetu manifestacija je koja se tradicionalno održava pod pokroviteljstvom Talijanskog ministarstva vanjskih poslova i međunarodne suradnje i mreže udruga Dante Alighieri, s ciljem promicanja talijanskog jezika, kulture i identiteta u međunarodnom kontekstu.

Ulaz na sva događanja je slobodan.