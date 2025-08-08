XVII. Burnumske ide: povratak u rimsko doba pod zvijezdama Burnuma

Na sjeveru Nacionalnog parka „Krka“ smješten je Burnum, rimski vojni logor i naselje, sagrađen u 1. st. To je jedini sačuvani legijski logor u Hrvatskoj, s ostacima zgrade zapovjedništva i impozantnim amfiteatrom. Na tom lokalitetu Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ već godinama u kolovozu organizira Burnumske ide, spektakularnu glazbeno-scensku manifestaciju koja, oživljavajući svakodnevicu Rimskoga Carstva, okuplja na tisuće oduševljenih posjetitelja.

Ovogodišnje Ide održat će se u utorak, 12. kolovoza u 20.30 pod sloganom „Vivere est militare“, što, u slobodnom prijevodu s latinskog, znači „Živjeti znači boriti se“. Kroz tu temu bit će prikazan svakodnevni život vojnika u Burnumu. Posjetitelje očekuje autentični prikaz rimskih vojnih vježbi i borbi, uz prezentaciju originalnog oružja i opreme. Uz to, moći će sudjelovati u edukativnim radionicama za djecu i odrasle kojima će tema biti svakodnevne aktivnosti i igre iz antičkog vremena.

Uz večernju edukativno-scensku predstavu „Srce je jače od mača“, koja će kroz dramsku izvedbu ispričati emotivnu priču o životu i vojevanju rimskih legionara, večer će zaokružiti glazbeni program pod zvijezdama. U jedinstvenoj atmosferi burnumskog amfiteatra nastupit će jedno od najvećih imena hrvatske glazbene scene: Damir Urban, sa svojim bendom Urban & 4, uz pratnju gudačkog kvarteta. Uz glazbeno-scenski spektakl, u sklopu Burnumskih ida redovito se održava i sajam, iznimno popularni dio manifestacije. Posjetiteljima će tako biti prezentirana umijeća rimskih obrtnika, a upoznat će i svakodnevni život kako običnih ljudi tako i pripadnika legijskih postrojbi.

Pridružite nam se u Burnumu, zakoračite u svijet rimskih vojnika, osjetite duh prošlih vremena i otkrijte zašto je ovaj arheološki dragulj bio ključno vojno središte Rimskoga Carstva na našim prostorima.

Ulaz je slobodan.