Wine ViP Event ponovno u Splitu, sve je besplatno

Wine ViP Event se i 2026. godine vraća u Split, u godini svoje 10. obljetnice.

Pozivamo vas da nam se pridružite 26. veljače 2026. u Hotelu Amphora od 14:00h na jedinstvenom eno-gastro događanju koje spaja edukaciju, degustacije, vrhunske stručnjake i humanitarnu misiju.

Osim jedinstvenog ambijenta i vrhunskih izlagača, događaj donosi i snažnu edukativnu i humanitarno-donacijsku dimenziju. Očekuju Vas inspirativna predavanja, enogastro prezentacije, cooking show, degustacije te humanitarna nagradna igra i glazbeni program humanitarnog karaktera koji će dodatno obogatiti cijeli doživljaj.

Ulaz je besplatan za Vas, Vašu pratnju i kolege uz prethodno popunjavanje prijavnice.

ULAZ, edukacije i degustacije... sve je BESPLATNO !

Umjesto klasične ulaznice ili kotizacije za čašu, sudjelujete donacijom u iznosu od 5 ili 10 eura, a svi koji žele mogu donirati i veći iznos prema vlastitim mogućnostima i želji.

Donacijom od 10 eura ili više dobivate narukvicu s kojom slobodno sudjelujete u svim degustacijama hrane i pića, humanitarnom cooking showu, humanitarnoj nagradnoj igri i glazbenom programu uživo.

Sav prikupljeni iznos biti će doniran Udrugama Županijska Liga protiv raka Split i Bradata Aukcija za kupnju magnetne rezonance za bolnicu u Splitu.