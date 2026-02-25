WhatsApp testira dugo očekivanu opciju za korisnike. Na ovo su neki dugo čekali

WhatsApp, jedna od najpopularnijih aplikacija za razmjenu poruka na svijetu, dosad svojim korisnicima nije nudio mogućnost unaprijed zakazanog slanja poruka. To bi se, međutim, uskoro moglo promijeniti. Prema navodima portala WABetaInfo, u najnovijoj beta verziji aplikacije za iOS uočena je nova funkcionalnost koja omogućuje upravo to – zakazivanje poruka.

Opcija pod nazivom „Zakazane poruke” trenutačno je u fazi testiranja i još nije dostupna korisnicima, pa ni onima uključenima u beta program. Kada postane aktivna, trebala bi omogućiti pisanje poruke uz odabir točnog datuma i vremena slanja. Poruka će ostati spremljena do predviđenog termina, a korisnici će je u međuvremenu moći izmijeniti ili obrisati.

Prema snimci zaslona koju je objavio WABetaInfo, nova se mogućnost nalazi unutar informacija o pojedinom razgovoru, ispod postojećih kategorija poput medija, poveznica, dokumenata i označenih poruka. U prikazanom primjeru vidljivo je da je moguće imati više poruka koje čekaju planirano slanje.

📝 WhatsApp beta for iOS 26.7.10.72: what's new? WhatsApp is working on a feature that allows users to schedule messages in their chats, and it will be available in a future update!https://t.co/JbzNXUEAlt pic.twitter.com/NFDUmCpd4y — WABetaInfo (@WABetaInfo) February 21, 2026

Praktično rješenje za podsjetnike

Zakazivanje poruka moglo bi biti posebno korisno za slanje podsjetnika ili važnih obavijesti u točno određenom trenutku. Primjerice, ako dogovarate sastanak ili događaj, odmah možete pripremiti i poruku koja će primatelju stići neposredno prije termina, bez bojazni da ćete na to zaboraviti.

Iako je dosad bilo moguće koristiti rješenja trećih strana, poput Appleovih automatizacija, ili plaćenu opciju Business Broadcasts, sama aplikacija nikada nije imala ugrađenu, besplatnu funkciju zakazivanja poruka. Upravo bi to mogla biti važna novost za velik broj korisnika.

Ipak, ostaje neizvjesno hoće li ova značajka doista postati dio službene verzije aplikacije. Beta izdanja često služe za testiranje eksperimentalnih opcija koje na kraju ne budu uvedene u konačno izdanje. Hoće li zakazane poruke zaživjeti u punoj verziji WhatsAppa, tek će se vidjeti.