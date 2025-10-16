WFP upozorava: Globalna glad doseže rekordne razine zbog drastičnog pada financiranja

Svjetski program za hranu (WFP) upozorio je da se šest ključnih operacija - u Afganistanu, Demokratskoj Republici Kongo (DRK), Haitiju, Somaliji, Južnom Sudanu i Sudanu - "trenutno suočava s velikim poremećajima, koji će se do kraja godine samo pogoršati".

"WFP se suočava sa zapanjujućim smanjenjem financiranja od 40 posto, s projekcijama od 6,4 milijarde dolara u usporedbi s 9,8 milijardi dolara u 2024.", napisala je agencija sa sjedištem u Rimu u novom izvješću.

"Humanitarni sustav je pod velikim pritiskom jer se partneri povlače s lokacija na prvoj crti bojišnice, stvarajući vakuum", dodaje se.

Nije imenovana nijedna zemlja, ali je spomenuto izvješće u medicinskom časopisu The Lancet o ogromnom utjecaju smanjenja američke pomoći.

Donald Trump smanjio je stranu pomoć nakon što se vratio na mjesto predsjednika SAD-a u siječnju, nanijevši težak udarac humanitarnim operacijama diljem svijeta.

"Pokrivenost programa je smanjena, a obroci smanjeni. Pomoć kućanstvima u katastrofama (IPC faza 5) koja spašava živote je ugrožena, dok je spremnost za buduće šokove drastično pala", navodi se u izvješću.

IPC, Integrirana klasifikacija faza sigurnosti hrane (IPC), inicijativa je koju podržavaju UN-ovi, a koja mjeri glad i pothranjenost diljem svijeta.

Spasilačka linija

Širom svijeta, "WFP procjenjuje da bi nedostatak financiranja mogao gurnuti 10,5 do 13,7 milijuna ljudi koji trenutno doživljavaju kriznu (IPC faza 3) razinu akutne nesigurnosti hrane u izvanredno stanje (IPC faza 4)", navodi se.

"Svijet se suočava s problemima gladi u razmjerima kakvi nikada prije nisu viđeni - a sredstva potrebna da nam pomognu odgovoriti su krajnje nedovoljna", rekla je izvršna direktorica WFP-a Cindy McCain.

"Gledamo kako se spasilačka linija za milijune ljudi raspada pred našim očima."

WFP je rekao da će ovog mjeseca u DR Kongu dobiti njegovu pomoć u hrani samo 600.000 ljudi, u odnosu na planiranih 2,3 milijuna, dok manje od 10 posto onih kojima je potrebna prima pomoć u Afganistanu, unatoč rastućoj stopi pothranjenosti.

U Južnom Sudanu, skupi zračni desanti u područjima ugroženim glađu ugroženi su zbog ograničenja financiranja, rekao je WFP, dok na Haitiju obitelji primaju polovicu standardnih mjesečnih obroka agencije.

Globalna glad "na rekordnim je razinama", s 319 milijuna ljudi koji se suočavaju s akutnom nesigurnošću hrane, uključujući 44 milijuna u izvanrednim razinama gladi, rekla je agencija.

UN je ranije ove godine formalno proglasio glad u Gazi, dok je WFP u srijedu izjavio da se broj ljudi kategoriziranih kao "u gladi ili na rubu" udvostručio u samo dvije godine na 1,4 milijuna u pet zemalja.

Rastuća razina gladi ne samo da ugrožava živote, već i potkopava regionalnu stabilnost i potiče raseljavanje zajednica, rekla je McCain.

"U opasnosti smo od gubitka desetljeća napretka u borbi protiv gladi", rekla je.