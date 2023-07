West Ham radi probleme Nikoli Vlašiću, neće ostati u Torinu? 'Vidjeli su isto što i mi'

Nakon što su Cristiano Ronaldo i Marcelo Brozović, pa i mnoštvo drugih velikih imena iz svijeta nogometa otišli put Saudijske Arabije, tamošnji klubovi zagrizli su još jače. Naime, Kylian Mbappé dobio je ponudu da karijeru nastavi u Al Hilalu koji je PSG-u ponudio 300 milijuna eura.

Izgledniji ostanak u Europi

Sam 24-godišnji napadač mogao bi u godinu dana zaraditi čak 700 milijuna eura, no L'Équipe piše da je teško da će on otići tamo. Izgledniji je njegov ostanak u Europi, već se neko vrijeme piše da je sve dogovorio s Real Madridom, no jednako tako spominje se i da ga žele dovesti Barcelona, Tottenham i Inter, javlja Večernji list.

Odluka o budućnosti uskoro će pasti jer Mbappé odbija produljiti ugovor s PSG-om za koji je vezan do kraja lipnja sljedeće godine.

Hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić (25) želi pak napustiti West Ham i ostati u Torinu kod Ivana Jurića. U Italiji je na posudbi od prošle sezone, no Englezi mu rade problem velikim odštetnim zahtjevom. Torino bi morao platiti Vlašića oko 15 milijuna eura, a Portal Green Street Hammers piše:

"Možda je to neka grižnja savjesti. Vidjeli smo igrača koji je bio talentiran, ali nekonzistentan pa smo ga poslali na posudbu kako bi dobio minutažu i pokazao što zna. Nažalost, Torino je vidio isto što i mi. I dalje mislimo da je talentiran. Mlad je, jak, gladan i igrao je odlično u velikim utakmicama. To su igrači kakve želimo. Mogao bi ostati ovdje, ali mora doći i boriti se za minutažu kao i ostatak momčadi. Ono što se promijenilo od prošlog puta kada je bio ovdje jest da sada igramo puno više utakmica."