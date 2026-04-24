Vukovi u zaleđu Obrovca ubili pse čuvare, stočari u strahu

Do sada smo često slušali o napadima vukova na ovce, koze i krave. No, prvi put čujemo da su napali i pse čuvare. Kad su gladni, očito ne biraju, pa su tako u zaleđu Obrovca napali i ubili dva psa, inače osposobljena upravo za obranu stada od vukova, piše HRT.
Vuk je vuk, mijenja dlaku, ali ne i ćud. Užasno prođu svi koji mu stanu na put.
- Imamo trag gdje su vukli dok je nisu pojeli, kazao je Goran Erstić.
Bili su to opasni psi. Genski predodređeni čuvari. Stali su pred vuka, ali izvukli deblji kraj.
- Psi koji imaju srce i koji nisu nikad prezali od ni od čega, navodi Erstić.
I Goranu je ovo prvo iskustvo ovakve vrste. Do sada su mu od vukova stradavale ovce i krave. Nekoliko sati prije napada na pse čuo je zavijanje.
Napad se dogodio u neposrednoj blizini staje. Bilo je tu još pasa. Može se samo pretpostaviti koliko je brojan bio čopor vukova.
- Čopor od ukupno njih šest, sedam hara kod nas već najmanje godinu dana, navodi Erstić.
Može li pas protiv vuka. Kangali, tornjaci, šarplaninci i sve nove hibridne pasmine. Pitanje je jesu li dorasli snazi izvornog vuka kojeg je priroda oblikovala milijunima godina.
- Nemoguća je misija da jedan pas obori vuka ili da ga udavi, vrlo teško, objašnjava.
Propao projekt tornjaka za zaštitu stoke
Projekt koji je pokrenula država prije dvadesetak godina, a riječ je o dodjeli pasa tornjaka stočarima, odavno je propao.
- Nema više niti potomaka tih tornjaka koje smo tada dijelili, kazala je vještakinja za napade od vukova Ana Grgas.
Više je razloga tomu, a i krivnja nije samo na vukovima.
- Stočari rade dvije osnovne pogreške - ne poučavaju ih i ne hrane kako treba, objašnjava Grgas.
Vrijeme je razmnožavanja pa je i glad vukova u proljeće još veća.
- Oni napadaju par puta na dan dok ne osiguraju hranu mladima. Oni moraju hraniti i sebe, i njih, objašnjava.
Šteta od vuka nad stokom u ovom se kraju broji u tisućama. Jučer smo im se divili u Dnevniku, a evo i dokaza da svoju cijenu ima i „divlja” Hrvatska.