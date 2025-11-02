Vukovarci odali počast žrtvama Lušca: "Izgubila sam sestru koja je imala 19 godina i bila je u petom mjesecu trudnoće"

U vukovarskom prigradskom naselju Lužac u nedjelju je obilježena 34. obljetnica okupacije i pogibije 69 hrvatskih branitelja i civila, ubijenih u tom mjestu na današnji dan 1991. godine.

Počast ubijenima polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u središtu mjesta podno spomen križa odali su članovi obitelji, rodbine i suborci, te brojna izaslanstva, piše HRT.

- Na današnji sam dan izgubila sestru koja je imala 19 godina i bila je u petom mjesecu trudnoće. Ubijena je nakon borbe. Strašno proživljavam ove dane i oni su svake godine sve teži, kazala je Mira Komunicki, sestra ubijene hrvatske braniteljice.

- Emocije su uvijek iste, tuga ostaje. Život s jedne strane ide dalje, a s druge strane to je uvijek u vama svih ovih godina. Nikad nije lakše nakon obljetnice. Uvijek par dana bude teže i tako godine idu, naglasila je Melita Antolović, supruga ubijenog mještanina Lušca

Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček rekao je da Vukovarci 34 godine nakon Domovinskog rata potražuju sudbine gotovo 300 sugrađana i zahtijevaju pravdu.

- Pozivam sve one koji nešto znaju da olakšaju svoju dušu i kažu gdje su pokopani naši najmiliji kako bi njihove obitelji našle mir, poručio je Pavliček.

Vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić kazao je da su ubojstva brojnih civila u Vukovaru pokazala koliko je agresija na taj grad 1991. bila surova.

- Kada čujemo sva ova svjedočanstva ne možemo se ne zamisliti. I spoznati koliko je u stvari bila velika žrtva hrvatskih branitelja Vukovara, kazao je Bosančić.

Okupacija Lušca smatra se i početkom sloma tromjesečne obrane grada, kada su pripadnici bivše JNA i srpskih paravojnih postrojbi izbili na Priljevo i obalu Dunava, čime su razdvojili hrvatske branitelje Vukovara od branitelja gradske četvrti Borovo naselje.