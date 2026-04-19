Vujnovcu i Radiću Pevex isplaćuje 8 milijuna eura dividende

Pevex bi konačno trebao isplatiti masnu dividendu svojim dioničarima, predložila je uprava kompanije.

Konačnu odluku donijet će dioničarska skupština u lipnju. Dividenda bi iznosila 1000 eura po dionici i isplatila bi se iz lanjske dobiti koja je iznosila čak 55,4 milijuna eura, što je najviše u povijesti. Veća je za 11 posto u odnosu na predlani.

Najveću će dividendu dobiti Pavao Vujnovac koji putem svoje tvrtke u Švicarskoj kontrolira više od 40 posto dionica Pevexa. Njemu bi se isplatilo 5,3 milijuna eura dividende. Prije godinu dana Vujnovac je posjedovao 37 posto dionica, što znači da je u međuvremenu dokupljivao, piše Danica.

Čelnik stranke Domino Mario Radić će osobno i putem svoje tvrtke Filir dobiti 2,4 milijuna eura dividende. Ukupno kontrolira 18,3 posto dionica, a prije godinu dana imao je 16,65 posto.

Njima suprotstavljeni Jurica Lovrinčević, bivši predsjednik uprave Pevexa, dobio bi 2,3 milijuna eura. Lovrinčević sa svojom tvrtkom Dicentra ima ukupno 17,7 posto dionica, a lani je imao 23,2 posto. On je, izgleda, dio svojih dionica u međuvremenu prodao.

Eurohercu bi pripalo oko 660.000 eura, a Omega panelima 210.000 eura dividende. Pevex u trezoru ima oko 4,6 posto vlastitih dionica, ali nema pravo na dividendu.

Ipak, valja biti oprezan i pričekati konačnu odluku lipanjske glavne skupštine Pevexa. Isti iznos dividende bio je predložen i lani, ali je onda Vujnovac na skupštini odjednom odlučio minirati taj prijedlog, pa odluka nije usvojena.

Većinu u skupštini imaju partneri Pavao Vujnovac i Mario Radić koji zajedno kontroliraju oko 59 posto vlasništva i više od 60 posto svih glasova s obzirom da trezorske dionice koje ima sama tvrtka ne nose pravo glasa. Ukupno bi, dakle, trebali dobiti blizu 8 milijuna eura dividende (točnije, 7,74 milijuna).