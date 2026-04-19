Vujnovcu i Radiću Pevex isplaćuje 8 milijuna eura dividende

Pevex bi konačno trebao isplatiti masnu dividendu svojim dioničarima

Pevex bi konačno trebao isplatiti masnu dividendu svojim dioničarima, predložila je uprava kompanije.

Konačnu odluku donijet će dioničarska skupština u lipnju. Dividenda bi iznosila 1000 eura po dionici i isplatila bi se iz lanjske dobiti koja je iznosila čak 55,4 milijuna eura, što je najviše u povijesti. Veća je za 11 posto u odnosu na predlani.

Najveću će dividendu dobiti Pavao Vujnovac koji putem svoje tvrtke u Švicarskoj kontrolira više od 40 posto dionica Pevexa. Njemu bi se isplatilo 5,3 milijuna eura dividende. Prije godinu dana Vujnovac je posjedovao 37 posto dionica, što znači da je u međuvremenu dokupljivao, piše Danica.

Čelnik stranke Domino Mario Radić će osobno i putem svoje tvrtke Filir dobiti 2,4 milijuna eura dividende. Ukupno kontrolira 18,3 posto dionica, a prije godinu dana imao je 16,65 posto.

Njima suprotstavljeni Jurica Lovrinčević, bivši predsjednik uprave Pevexa, dobio bi 2,3 milijuna eura. Lovrinčević sa svojom tvrtkom Dicentra ima ukupno 17,7 posto dionica, a lani je imao 23,2 posto. On je, izgleda, dio svojih dionica u međuvremenu prodao.

Eurohercu bi pripalo oko 660.000 eura, a Omega panelima 210.000 eura dividende. Pevex u trezoru ima oko 4,6 posto vlastitih dionica, ali nema pravo na dividendu.

Ipak, valja biti oprezan i pričekati konačnu odluku lipanjske glavne skupštine Pevexa. Isti iznos dividende bio je predložen i lani, ali je onda Vujnovac na skupštini odjednom odlučio minirati taj prijedlog, pa odluka nije usvojena.

Većinu u skupštini imaju partneri Pavao Vujnovac i Mario Radić koji zajedno kontroliraju oko 59 posto vlasništva i više od 60 posto svih glasova s obzirom da trezorske dionice koje ima sama tvrtka ne nose pravo glasa. Ukupno bi, dakle, trebali dobiti blizu 8 milijuna eura dividende (točnije, 7,74 milijuna).

