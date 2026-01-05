Vuco za DD o dramatičnim zbivanjima u Venezueli: “Zaposlenici mi paze na stanove i automobil, želim da se situacija smiri”

Splitski glazbenik Siniša Vuco prije tri godine kupio je dva stana u Venezueli te dio godine živi tamo. Trenutačno je u Hrvatskoj gdje je održao niz adventskih koncerata, a uskoro se planira vratiti u Venezuelu. Ova latinoamerička zemlja posljednjih se dana nalazila u fokusu svjetskih zbivanja.

Naime, američke snage posljednjih su dana izvele veliku vojnu operaciju u Venezueli i uhitile predsjednika Nicolása Madura, koji je potom prebačen u SAD na suđenje. Washington je poručio da želi voditi političku tranziciju u Venezueli te je zaprijetio novim udarima ako ne bude suradnje. U Caracasu je vlast privremeno preuzela potpredsjednica Delcy Rodríguez, koja tvrdi da Maduro ostaje legitimni predsjednik i osuđuje američku intervenciju. Reakcije u svijetu su podijeljene: dio država govori o kršenju međunarodnog prava, dok drugi izražavaju zabrinutost zbog destabilizacije regije. U Venezueli su izbili i prosvjedi, uz snažnu polarizaciju društva između Madurovih pristaša i oporbe.

Razgovarali smo s Vucom nakon američke vojne akcije u toj zemlji.

"Ja u Venezueli imam samo lijepa iskustva i sa stanovnicima, a također i sa tamošnjim državnim institucijama. Upravo sam završio koncertnu turneju (adventski koncerti) u Hrvatskoj i čim mi to prilike budu dopustile otići ću na karipski otok Isla Margarita, gdje živim kada sam u Južnoj Americi tj. Venezueli. Moji zaposlenici koji, paze na moje stanove i automobil, su mi javili da je na otoku Margarita situacija u redu, život se odvija najnormalnije", kaže nam Vuco.

Želja mu je da se situacija u Venezueli što prije smiri.

"Inače najveći grad tog karipskog otoka, grad Porlamar (oko 200.000 stanovnika) je oko 40 minuta avionskog leta od Caracasa. Želim naglasiti da je Venezuela površinom veća od Njemačke i Francuske zajedno, tako da život i životni uvjeti su umnogome drukčiji ovisno u kojem dijelu države živite, uostalom kao i u drugim državama. Na Karibima je definitivno vrhunski.

Želim da se što prije politička situacija u zemlji smiri i da tom dobrom narodu bude uvijek samo bolje. Venezuelanci su vrlo gostoljubiv narod koji ima dušu i želim im uvijek sve najbolje u budućnosti, uostalom i sam se osjećam pripadnikom te lijepe zemlje....! Već tri godine ima da sam prvi put otišao tamo i od tada živim na relaciji Venezuela - Hrvatska. Imam i venezuelanske dokumente", kaže Vuco.

Splitski pjevač snimio je u Venezueli spot za pjesmu Nedjelja, a u njemu je glumila Adrianna - miss otoka Isla Margarita na Karibima.

Otkrio nam je i da planira uskoro postati stanovnik još jednog svjetskog grada, ali nije otkrio o kojem gradu je riječ.

"Do ljeta sam uzeo koncertnu pauzu, za mjesec dana ću postati stanovnik još jednog svjetskog grada, pet i po sati leta od Zagreba (nek ime grada za sada ostane tajna), i odatle ću, nadam se što prije, odletjeti na sunčane Karibe! A na ljeto se vraćam u Hrvatsku i opet ću pjevati mojoj vjernoj publici kojoj od sveg srca zahvaljujem što su u velikom broju pohodili moje adventske koncerte", kaže Vuco.

Vuco utakmice Hajduka gleda i dok je u svojoj drugoj državi pa se tako uz zastavu Venezuele zavijori i ona Hajdukova.