Potvrđeno: Amerika je napala Venezuelu

U Caracasu su se rano jutros čuli avioni i snažne eksplozije, a nad dijelovima grada bio je vidljiv stup dima, javljaju svjetske novinske agencije. U južnom dijelu glavnog grada Venezuela, u blizini velike vojne baze, došlo je i do nestanka električne energije.

Neimenovani američki dužnosnik potvrdio je za Reuters da Sjedinjene Američke Države stoje iza napada.

Sjedinjene Države su posljednjih tjedana rasporedile značajne vojne snage u regiji, uključujući nosač zrakoplova, ratne brodove i napredne borbene zrakoplove. Američki predsjednik Donald Trump ranije je najavio „blokadu“ venezuelanske nafte, proširio sankcije te odobrio više napada na plovila za koja Washington tvrdi da su povezana s t govinom drogom u Tihom oceanu i Karipskom moru.

Trump je prošlog tjedna izjavio da su SAD „napale“ pristanište u Venezueli na kojem se, prema američkim tvrdnjama, brodovi pune drogom. To je, prema dostupnim informacijama, prvi poznati američki udar na kopnene ciljeve u Venezueli od početka kampanje pojačanog pritiska.

Pogođene četiri lokacije

David Smolansky, glasnogovornik venezuelanske oporbene čelnice i dobitnice Nobelove nagrade za mir Maríje Corine Machado, izjavio je za CBS News da su pogođene četiri lokacije:

Fuerte Tiuna, glavna vojna baza u Caracasu

La Carlota, glavna zračna baza u Caracasu

El Volcán, komunikacijska antena

Luka La Guaira, morska luka na karipskoj obali

FAA zabranila prelete iznad Venezuele

U međuvremenu je Federal Aviation Administration (FAA) zabranila američkim komercijalnim zračnim prijevoznicima letove iznad Venezuele, navodeći „rizike za sigurnost leta povezane s tekućim vojnim aktivnostima“.

Zabrana je stupila na snagu u subotu u 2 sata ujutro po lokalnom vremenu u Caracasu i vrijedi do nedjelje u 1 sat ujutro. Naredba se ne odnosi na strane ni vojne zrakoplove.