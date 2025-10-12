Vučić za poraz od Albanije optužio narod, a iz Niša ekspresno stigao odgovor

Nakon što je Srbija porazom od Albanije (0:1) u Leskovcu gotovo sigurno ostala bez plasmana na Svjetsko prvenstvo 2026., predsjednik Aleksandar Vučić ekspresno je pronašao krivce – i to među vlastitim građanima.

Dan nakon utakmice, tijekom posjeta Klinici za ginekologiju i porodništvo u Višegradskoj ulici u Beogradu, Vučić je iskoristio priliku da pred kamerama komentira stanje u reprezentaciji, a posebno se osvrnuo na navijače koji su se okupili ispred hotela u Nišu gdje je reprezentacija boravila uoči utakmice.

"Hoćete da vas podsjetim kako smo jučer ispratili reprezentaciju? U Nišu se okupilo 200-300 zgubidana baš ispred hotela u kojem su igrači odmarali. Mislili su da su to Albanci. Nisu – to su naši blokaderi kojima nije odgovaralo što se na drugom kraju grada skupilo 5-6 tisuća ljudi koji nisu smetali nikome...", rekao je Vučić, ne odgovarajući ni na jedno konkretno pitanje.

Dodao je i da mu je žao što nije bio u Leskovcu, te da voli svoju zemlju čak i kad gubi.

Brutalan odgovor stigao iz Niša

Na Vučićeve riječi ubrzo je stigao i odgovor – i to od studenata Pravnog fakulteta u Nišu, koji su poruku poslali javno:

"Da, mi smo krivi što si zbog svog ega izmjestio utakmicu na onu njivu od terena u Leskovcu i što smo od početka kvalifikacija golove zabili samo Andori i Latviji."

Ova poruka brzo se proširila društvenim mrežama i dodatno podgrijala ionako uzavrelu atmosferu u srpskom nogometu, koja je nakon poraza od Albanije doživjela potpuni kaos – uključujući ostavku Dragana Stojkovića Piksija i cijelog stručnog stožera.

Srbiju sada u završnici kvalifikacija privremeno vodi Dejan Mirković, ali pitanje je hoće li i to biti dovoljno za popravljanje dojma – jer mjesta za greške više nema, piše Gol.hr.