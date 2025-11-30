Vučić odgovorio na objave da je sudjelovao u Sarajevo safariju: "Sve je to tako ludo i glupo"

Pripadnici interventnih jedinica policije koje osiguravaju Ćacilend uhitili su danas muškarca koji je, kako je priopćio MUP, nožem napao drugog muškarca.

Nakon toga, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić obratio se javnosti, piše Dnevnik.

"Jutros oko 4:11 jedna je osoba preskočila ogradu i sukobila se s muškarcem koji je bio na legalnom skupu. Ta je osoba, blokader porijeklom iz Subotice, koji sada živi u Beogradu, upotrijebila hladno oružje i nanijela mu ubodnu ranu od 10 centimetara. MN je na operacijskom stolu i nadam se da će biti dobro“, rekao je Vučić.

Komentirao je i situaciju u NIS-u koji je pod sankcijama Amerikanaca dok Rusi ne izađu iz vlasničke strukture.

"Od utorka nećemo imati rafineriju koja radi, Trump sigurno nije upoznat s detaljima", kazao je i dodao da će pokušati večeras obaviti dodatne razgovore s Amerikancima, ali i da ne vjeruje da će oni promijeniti svoju odluku.

Osvrnuo se i na objave svjetskih medija kako je sudjelovao u Sarajevo safariju.

"Sve je to tako ludo i glupo. Taj Đajić je rekao da sam ubijao djecu u majčinom naručju. Lagali su cijelo vrijeme. Tamo su me službeno procesuirali, kao što su bili za Srebrenicu, pa su odustali od toga", rekao je i dodao da to nije kraj.

"Jedini cilj je uništenje Srbije, ja nisam krajnji cilj, ja sam samo prepreka. Žele da Srbija bude marioneta jednih ili drugih, i da služi samo tuđim interesima, a ne svojim", rekao je.