Vučić objavio snimku pucnjave, muškarac govori: "Benzinom sam zapalio šator i ispalio hitac. Ne volim šatore, htio sam da me ubijete

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sazvao je konferenciju za medije zbog požara i pucnjave koji su se dogodili u šatoru ispred Narodne skupštine Srbije. Napomenuo je da je u pucnjavi ranjen Milan Bogdanović, prenosi Dnevnik.hr.

"Pao je odmah nakon što je upucan. Riječ je o čovjeku koji je želio ući u šator i vidjeti što radi napadač. Nitko nije povrijeđen, kako to neki žele reći, zbog plinske boce. Direktno je upucan iz pištolja", rekao je Vučić.

Ovako je počelo u ćacilendu u 10:19

Neko je pucao iz vatrenog oružja i onda kenuo i požar iznutra pic.twitter.com/bA4ylB4JGp — Marinika Tepić (@MarinikaTepic) October 22, 2025

Dodao je da je za sve kriv Vladan Anđelković, rođen 1955. godine u Beogradu, te je objavio snimku njegova privođenja, kao i njegov razgovor s policajcem koji ga je pitao zašto je to napravio.

"Mislio sam da ćete me ubiti", rekao je Anđelković te odgovorio na potpitanje je li mislio da će ga policija ubiti: "Tako je."

Kazao je da ga nervira zauzimanje centra grada

Ustvrdio je da nije znao nikoga u šatoru pa ponovio da je sve napravio da bi ga policija ubila. Odabrao je to učiniti ispred Narodne skupštine jer ga, kako kaže, nervira zauzimanje centra grada.

Za sada po prvim informacijama gori Ćacilend. Čula se pucnjava, moguće je da ima ranjenih.... pic.twitter.com/JEAiU5WeF6 — Srđan Milivojević (@srdjanmil037) October 22, 2025

"Benzinom sam zapalio šator i ispalio hitac. Ne volim šatore, htio sam da me ubijete", napomenuo je.

Objavljena je još jedna snimka na kojoj u razgovoru s drugim policajcem Anđelković govori da mu nisu ustanovljeni nikakvih psihički poremećaji.

"Sve sam radio samostalno, mislio sam da ćete me upucati. Više ne mogu živjeti", rekao je.

Ministar zdravstva Zlatibor Lončar izjavio je da ne može reći da je ranjeni muškarac izvan životne opasnosti.

"On je pri svijesti, ali ne mogu reći da je van životne opasnosti iz razloga što mu je metak prošao kroz desnu preponu. Povrijedio je veliku krvnu žilu, stvara se veliki hematom, on ide na operaciju. Taj metak nije izašao, mora se izvaditi, tako da njega čeka jedna izuzetno komplicirana operacija", objasnio je.