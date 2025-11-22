Vučić: "Nadam se da će EU osuditi i antisrpske i antisemitske i fašističke povike u srcu Europe"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je kako je razgovarao s Amerikancima o Naftnoj industriji Srbije (NIS) te da će više informacija o tome iznijeti u roku od 48 sati. Poručio je građanima da ne moraju brinuti jer je to, kako je rekao, briga države, piše RTS.

Vučić je ponovio kako je neprijateljsko preuzimanje ruskog udjela u NIS-u posljednja opcija za Srbiju. "Amerikanci žele vidjeti sve detalje ugovora, a to nije moguće nakon pet dana. Nama je licenca potrebna koliko jučer, jer ako je ne dobijemo, rafinerija staje. Građani ni to neće osjetiti, jer smo osigurali rezerve. Ali osjetit će država", rekao je Vučić novinarima tijekom obilaska sajma Vinska vizija Otvorenog Balkana.

Najavio je da će ponovno razgovarati i s Amerikancima i s drugima. "Bit će teško, ali dat ću sve od sebe", istaknuo je Vučić.

Govoreći o pravu prvokupa, Vučić kaže da Srbija kao manjinski vlasnik uvijek ima to pravo, ali je problem što se ovdje ne radi o dobrovoljnoj prodaji. "Nama govore o pravu prvokupa oni koji su izvršili pravo prve prodaje. To je bilo 100 posto u srpskim rukama. Onda su prodali 56,15 posto Rusima, a onda su prodali i malim dioničarima još 14 posto ne bi li se nekome dodvorili pred neke izbore", rekao je.

Reakcija na povike u Osijeku

Aleksandar Vučić osvrnuo se i na povike "Za dom spremni" koji su se ponovno čuli u Hrvatskoj, poručivši kako je užasnut bujanjem fašizma u suvremenoj Europi.

"Nadam se da će EU osuditi i antisrpske i antisemitske i fašističke povike u srcu Europe", rekao je Vučić novinarima na pitanje da prokomentira to što su se u Osijeku na Thompsonovom koncertu ponovno čuli spomenuti povici.

Naglasio je da, što se tiče Srba, kod njih fašizam nikada nije imao prolaz i nikada ga neće imati. "To s ponosom mogu reći", dodao je Vučić, javlja RTS.

Upitan jesu li na sajam Vinska vizija Otvorenog Balkana pozvani i vinari iz Hrvatske, Vučić je rekao da Hrvatska ne pripada Otvorenom Balkanu, ali da nema ništa protiv da sudjeluju i da bi se tome obradovao.

Ponovio je i da će angažirati najbolje odvjetnike kako bi tužio pojedine svjetske medije koji su ga doveli u vezu s aferom "Sarajevo Safari" te da očekuje da će se to dogoditi u narednih 15 dana.