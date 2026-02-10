Vučević odlazi iz Hajduka

Goran Vučević (54) više nije sportski direktor Hajduka. To će javnosti na izvanrednoj konferenciji za medije od 17 sati objaviti predsjednik kluba Ivan Bilić i Ljubo Pavasović-Visković, predsjednik Nadornog odbora Hajduka, prenosi Index.

Vučević je na funkciji bio tek od srpnja prošle godine. Bivši igrač, trener i sportski direktor Bilih vratio se na Poljud nakon što je klub raskinuo s dotadašnjim sportskim direktorom kluba Françoisom Vitalijem. Vučević se vratio u klub nakon devet godina i postao glavni čovjek za sportska pitanja.

Vučević je iz kluba zadnji put otišao 2016., nakon što je tri godine obnašao funkciju sportskog direktora. Nakon odlaska iz Hajduka radio je kao dio tima sportskog direktora Barcelone i kao tehnički i sportski direktor Al Nassra, iz kojeg je otišao krajem 2023. godine.