Vučević ima plan za moćni Hajduk! Ako se vrati na Poljud, ovo je njegov izbor za trenera

Hajdučke retke su ovih dana umjesto borbe za naslov prvaka obuzele informacije u "ekipi macana" koja bi mogla preuzeti klub s Poljuda. I logično je da se te priče intenziviraju jer se bliži kraj sezone. A nova počinje vrlo brzo. Izgledno je i da se u Hajduku spremaju korjenite promjene. Uskoro bi se morali znati odgovori na pitanja tko, što, kada i kako. Svaki dan na površinu isplivaju nova imena, a posljednja grupa se odnosi na ekipu formiranu oko Slavena Bilića. Spominje se i Tomislav Mamić, Mijo Pašalić, Nikola Kalinić, Aljoša Asanović, Nikola Jerkan, ali i Goran Vučević, prenose Sportske novosti.

Upravo potonji bi imao ulogu sportskog direktora, koju dokazano obavlja vrlo dobro. Svojedobno je u Hajduk doveo Francka Ohandzu iz Sesveta, ali i otkrio Tomu Bašića i Josipa Juranovića. Njegov rad nekako nije bio priznat, a s Poljuda je otišao pun tuge, to ga je jako patilo. Sada je projiciran kao srž novog projekta Hajduka. Trebao bi zamijeniti Francoisa Vitalija, Francuza koji trenutno obnaša tu funkciju, ali nitko o njemu ne zna mnogo. Zna se tek da se pojačanja koja je doveo nisu dokazala, a pravo je pitanje koliko će još sjediti na stolcu stručne osobe za dovođenje igrača.

Vučević je vrući pik, sviđa se i njemu ta ideja. Po pitanju povratka jako je topao, ali bi se volio vratiti skupa sa Slavenom Bilićem. Kazao je ovih dana kako njegov dolazak sada nije tema i da treba pustiti ove ljude da odrade sezonu do kraja. Mogućnost dolaska, dakle, nije odbio, samo možda odgodio. No, on bi volio da povratak bude s Bilićem. Hoće li se to dogoditi stoji pod znakom pitanja. Vode se brojni sastanci, a nikako da i dimnjaka izađe bijeli dim. Činjenica je jedino da Vučević ima želju za povratkom, zov Hajduka ga golica. Ne samo da ga golica nego on već kuje planove.

Iz sportskih i nogometnih krugova doznajemo kako je Vučevićev prvi kandidat za trenera Ivan Jurić. Splićanin kojemu je 49 godina posljednji je angažman imao u Southamptonu, koji nije uspio ostaviti u Premier ligi. "Sveci" će od iduće sezone igrati u drugoj ligi, a to se upravi nije svidjelo pa su Juriću pokazali izlazna vrata. Slobodan je od početka travnja, a avanturu u Engleskoj neće pamtiti po dobrome. Došao je u lošoj situaciji, a na bolje nije krenulo ni injekcijom Jurićeve energije. Tamošnji mediji su ga vrlo ružno etiketirali, neki su čak išli toliko daleko da su ga prozvali najlošijim u povijesti lige.

Trenutačno se odmara i u potrazi je za novim angažmanom, a lako je moguće da to bude Hajduk. No, za tako nešto morale bi se određene stvari poklopiti. Prije svega da sportski direktor postane Vučević, a on bi na Poljud ako dođe Bilić. Sve je to pod pretpostavkom i uvjetom "ako", ali jasno je tko je Vučevićeva prva meta. Zanimljivo, Jurić je prošlog ljeta bio nadomak preuzimanja klupe Bijelih.

Zvao ga je i gotovo priveo na Poljud Nikola Kalinić. Sve je bilo dogovoreno, ali je Jurić odustao u posljednjem trenutku. Praktički se može kazati kako ga je od klupe dijelila samo službena potvrda. Zašto je došlo do obrata, može se tek nagađati. Je li tada bilo do kadra, njegove širine, mladih igrača ili je posrijedi bilo nešto drugo, pravo je pitanje.

Kalinićeva ideja bila je da novi trener prvenstveno uvede disciplinu, a Jurić baš i jest takav lik. Nema kod njega "labavo". Ide se sto na sat, kao što je tražio svojedobno i Ivan Leko. Hajdučki puk je tada na prvu bio oduševljen Jurićem razmišljajući kako dugo na Poljud nije stigao ozbiljniji trener. Već su krenule idilične zamisli momčadi i priče o sustavu s trojicom u obrani te kako će Jurić i Livaja savršeno funkcionirati. Trenerova "luđačka" energija i takav majstor morali su uspjeti. S druge strane, susretali smo komentare po kojima bi ta priča krenula naopaku, kako taj dvojac ne bi mogao skupa.

Svakako, sve je bilo spremno za službenost, a onda se dogodio preokret. Nitko Juriću tada nije puno zamjerio već su se postavljala pitanja zašto se toliko dugo čekalo s potpisivanjem, dogovorom. Upravu se tada proglasilo nesposobnom, a na kraju krajeva samo Jurić zna zašto je tada odbio klupu. Kalinić se brzo okrenuo Gattusu koji je stvarno uveo disciplinu. A s Livajom funkcionira savršeno i tako je pobio sve teze o pucanju te veze. Ipak, ona neće potrajati još dugo jer Talijan odlazi na kraju sezone.

Ivan Jurić je opet vruće ime po pitanju nasljednika. Ako Vučević postane sportski direktor, sa sobom bi ga doveo na klupu. Pod pretpostavkom ozbiljnosti i ambicija Hajduka s Vučevićem u jednoj od ključnih uloga Jurić bi sjeo na klupu. A sve se glasnije govorka kako je baš Goran Vučević blizu odluke da zaista dođe na Poljud. Hoće li tako zaista biti i tko će na ključne funkcije saznat ćemo vrlo brzo.