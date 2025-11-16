Vrtoglavi rast cijena nekretnina: Za kvadrat garsonijere u Splitu se traži i do 7000 eura!

Rast cijena nekretnina u Hrvatskoj ponovno ubrzava, dok rast novoizgrađenih stanova usporava. Prema analizi Ekonomskog instituta Zagreb objavljenoj ovih dana, rast broja završenih novih stanova prošle godine gotovo je zaustavljen, bio je tek 0.6 posto, dok su cijene stanova rasle - lani 11.5 posto, a u prvoj polovici ove godine 15.9 posto.

U Zagrebu su, očekivano, cijene rasle i više nego na razini Hrvatske i lani su stanovi u glavnom gradu u prosjeku poskupjeli za 8.7 posto, a u prvoj polovici ove godine za čak 24.1 posto.

Prema stranici gohome, gdje su na jednom mjestu prikupljeni oglasi s internetskih oglasnika i web stranica agencija za prodaju nekretnina, prosječna cijena pedesetak garsonijera ponuđenih na prodaju u Zagrebu je 3.394 eura po četvornom metru. Od garsonijere u Trnju veličine 26 kvadrata za 1.730 eura po kvadratu do 4.000 eura za kvadrat garsonijere iste veličine u Maksimiru te jedne nešto veće, od 30 kvadrata, u Studentskom gradu, piše N1.

Netko traži 7000 eura za kvadrat garsonijere

Na društvenim mrežama, u jednoj grupi za ponudu i prodaju nekretnina bez posredovanja agencija, nedavno je oglašena prodaja garsonijere u novozagrebačkom naselju Sopot, veličine 22 kvadrata, po cijeni od 119.000 eura, što je 5.400 eura za kvadrat.

Prema oglasima skupljenima na spomenutoj stranici, prosječna cijena kvadrata jednosobnih stanova u Zagrebu je 4.063 eura, a u ponudi ih je tristotinjak. Oni najskuplji ne prelaze cijenu od 5.000 eura za četvorni metar.

U Splitu, pak, gdje su cijene nekretnina još više nego u Zagrebu i gdje je u listopadu prosječna cijena kvadrata bila 15 posto veća nego u istom mjesecu prošle godine (5.315 eura u odnosu na lanjskih 4.626 eura) ponuda malih stanova također nije velika, jer su najtraženiji pa se brzo prodaju.

Prosječna cijena im je 4.624 eura, a najskuplji je renovirani stan od 27 kvadrata u samom središtu grada, Varoši, po cijeni od 171.000 eura, odnosno 6.330 eura za kvadrat. Također u splitskoj, Varoši jedan stan površine 31 kvadrat prodaje se za 195.000 eura, odnosno 6.290 eura po kvadratu.

U jednoj grupi na Facebooku N1 je uočio oglas za prodaju garsonijere u novogradnji na splitskim Mejašima, u blizini trgovačkog centra Mall of Split, površine 23 kvadrata s lođom, a za koju je tražena cijena 160.000 eura te još 20.000 eura za parkirno mjesto. To je tek malo ispod 7.000 eura za kvadrat, piše N1.

"Neki idu na varijantu APP"

Boro Vujović iz zagrebačke agencije za promet nekretninama Opereta, komentirajući rast cijena nekretnina u Zagrebu, rekao je da se radi o klasičnom zakonu tržišta - ponudi i potražnji. "Gradi se manje, a potražnja postoji i kupaca ima. Realno je da će zbog novog Generalnog urbanističkog plana (GUP) gradnje biti još manje, a tržište ima svoje zakonitosti."

Garsonijere su traženije, kaže, a gledano po cijeni kvadrata uvijek su najskuplje. Što se tiče traženih cijena, poput one za spomenutu garsonijeru u Sopotu, Vujović kaže kako uvijek ima i nerealnih prodavatelja.

"To su individualne situacije. Činjenica jest da su manje nekretnine najtraženije pa za njih uvijek postoji neka 'APP' varijanta - ako prođe, prođe. Ako prodavatelj koji želi preko agencije prodati stan po cijeni za koju vidimo da je nerealna, mi smo dužni kazati im da nije realna, ali klijent je taj koji odlučuje i ne možemo ikome nametnuti odluku da spusti cijenu."

Manje garsonijera zbog parkirnih mjesta

U novogradnjama se u posljednje vrijeme gradi manje garsonijera. Vujović objašnjava da je to zbog parkirnih mjesta.

"Prostorni planovi ograničavaju investitora da na određenoj parceli može imati određen broj stanova, a time i parkirnih mjesta. Stoga garsonijere nisu najisplativije i većinom se u novogradnjama grade veći stanovi. GUP uvjetuje da imate jedno ili dva parkirna mjesta s obzirom na veličinu stana.

Pa, karikirano, ako u novoizgrađenoj zgradi imajte sto garsonijera, onda morate imati i toliko parkirnih mjesta. Ti najmanji stanovi su najprofitabilniji, ali prilikom gradnje traži se neki optimum. U suprotnom se ne može dobiti maksimalni BRP (bruto razvijena površina) na parceli", objasnio je Vujović.

Jasminka Biliškov iz agencije Biliškov nekretnine u Splitu kaže kako na tamošnjem tržištu nekretnina i dalje vlada pravilo da manji stanovi 'odu' čim se pojave u oglasima.

"Još uvijek je tako jer ih nema dovoljno na tržištu. U ukupnom iznosu su najjeftiniji i odu prvi. Kad govorimo o trendu, u zadnje vrijeme više se kupuju dvosobni i trosobni stanovi", kazala je.