Vrijede tri puta manje od Rijeke i Hajduka. Senzacionalno su ušli u Ligu prvaka

Nogometaši Kairat Almatyja izborili su prvi, povijesni plasman u ligašku fazu Lige prvaka nakon što su izbacili Celtic u play-off rundi kvalifikacija. Nakon što su obje utakmice završile bez golova, Kazahstanci su u raspucavanju slavili s 3:2. Time su postali najistočnija momčad u povijesti grupne/ligaške faze Lige prvaka.

Večerašnji uzvrat nije ponudio puno uzbudljivosti. Kairat je najbolju priliku u prvih 90 minuta imao u 54. minuti kada su dobili indirektan udarac, ali Jorginhovljev udarac završio je u bloku. Celtic je najbliži golu bio u 86. minuti. Tada je Daizen Maeda istrčao kontranapad i ušao u šesnaesterac, ali je loptu napucao preko gola, piše Index.

Junak pobjede bio je golman Kairata

Najbolju priliku produžetaka imao je Celtic, no udarac Lukea McCowana u 107. minuti sjajno je obranio golman domaćih Termirlan Anarbekov. Golman Kairata istaknuo se i pet minuta kasnije novom važnom intervencijom poslije koje je zaustavio Benjamina Nygrena. Do isteka 120. minute početni rezultat nije se mijenjao i pobjednik dvoboja odlučen je u raspucavanju.

Anarbekov je već u prvoj seriji zaustavio udarac Adama Idaha, no Valeriy Gromyko je uzvratio tako što je pogodio prečku poslije pokušaja panenke. Anarbekov je u drugoj seriji obranio udarac Lukea McCowana, a Kairatu je prednost donio Aleksandr Martynovich.

U sljedeće dvije serije obje momčadi bile su precizne, a onda je Anarbekov zaokružio junaštvo te obranio udarac Daizena Maede u petoj seriji i poslao Kairat dalje.

Prošle godine su bili prvaci, ove godine su u velikoj borbi

Kairat Almaty je 2024. godine po četvrti put postao prvak Kazahstana i to nakon što su u posljednjem kolu svladali Atyrau s 1:0 golom iz jedanaesterca na gostovanju te su s jednim bodom prednosti osvojili titulu ispred Astane.

Ove sezone se nakon 20 od 26 kola nalaze na trećem mjestu s 43 boda koliko ima i drugoplasirana Astana, dok je vodeći Tobol s jednim bodom prednosti ispred njih. Prije povijesne utakmice s Celticom odgodili su prvenstvenu utakmicu kod Okzhetpesa koju će odigrati u nedjelju.

Usporedbe radi, istaknimo i to da Kairat vrijedi tri puta manje od Hajduka i Rijeke, piše Index.

Hajduk - 42,4 mil. eura

Rijeka - 35,7 mil. eura

Kairat - 12,4 mil. eura

Samo su jednom igrali u grupnoj fazi europskih natjecanja

Kairat je ove sezone najprije izbacio Olimpiju iz Ljubljane (1:1 u Ljubljani, 2:0 u Almatyju), potom je protiv finskog KuPS-a nadoknadio 0:2 iz Kuopia sjajnim preokretom i pobjedom 3:0 kod kuće, da bi play-off rundu izborio preko jedanaesteraca svladavši Slovan iz Bratislave nakon ukupnih 1:1 i produžetaka.

U jedinom dosadašnjem grupnom/ligaškom nastupu u Europi, igrali su Konferencijsku ligu u sezoni 2021./22., gdje su završili posljednji u skupini s dva remija i četiri poraza. Ispred njih su bili nogometaši Basela, Qarabaga i Omonije.