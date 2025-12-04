Vrhunske gastronomske delicije očekuju vas na ovogodišnjem Adventu Prokurative. Pogledajte čime možete omastiti brk

U prvom tjednu adventa smo, a na svakom koraku nas očekuje blagdanski šušur. Vrijeme adventa je i vrijeme dobre hrane i piće, pa smo tako ovog kišnog četvrtka odlučili provjeriti što će se to nuditi na Adventu Prokurative u Splitu, što se hrane i pića tiče. Tvrtka Metro Hrvatska, u ugodnoj blagdanskoj atmosferi organizirala je prezentaciju jela koja će posjetitelji moći kušati na Prokurativama. Odabrane delicije moći ćete kušati na četiri kućice koje će se tamo naći, i to Pizzeria Sette Sorelle, Bajamonti, Cheersmas i The Fat Boar.

Okupljenim posjetiteljima Metroa Hrvatska prva se predstavila Pizzeria Sette Sorelle koja će ovog adventa ponuditi nešto novo, nešto neuobičajeno za adventsku ponudu, a to je sedam vrsta pizza. Kako nam sami pojašnjavaju njihove pizze su od posebnog tijesta koje se dugo fermentira, a u gradu su poznati kao mjesto u kojem ćete pojesti najbolju pizzu, kako nam oni pojašnjavaju.

-Mi nudimo najbolje okuse Italije, koje ćemo prezentirati u našoj kućici u obliku pizze. Sedam naših standardnih pizza, napolitanske izrade s najboljim mogućim talijanskim sastojcima. Priprema tijesta duže traje, tijesto treba odležati 24 sata te mu je zato struktura posebnija. Ovo je prva godina u kojoj izlazimo s ponudom pizza za advent jer smo do sad mislili kako to nije adventsko jelo ali evo predomislili smo se, i vjerujem kako ćemo napraviti dobar potez'', poručuju iz Sette Sorelle.

Restoran Bajamonti koji će imati istoimenu kućicu u ponudi će imati i slana i slatka jela.

Kod njih ćete moći kušati nekoliko vrsta sendviča, a jedan od njih je pašticada janjetina, kisela rotkvica i čips od pancete. Drugi sendvič je foccacia s trganom puretinom sa pestom rosom i hren umakom, i zadnje jelo su kuglice u pizza tijestu punjene kozjim sirom i kulenom. Zasladit ćete se moussom od čokoladom sa kremom od mascaponea i šumskog voća.

Treća kućica, Cheersmas, nudi baš onako poznati adventski finger food, a to su domaće dalmatinske fritule i pomfrit s raznim umacima.

-Uz naš širok izbor pića možete grickati dalmatinske fritule, kombinacija šećer i cimet ili čokolada, a od slanog tu je pomfrit sa tartufatom i Grana Padanom, Cheddar sirom i pancetom, pojašnjavaju nam iz Cheersmas kućice.

The Fat Boar nudi dvije vrste jela spravljene od divljači.

-''Naša kućica Debeli vepar na ovom Adventu nudit će burger od jelena, tostirano domaće pecivo, karamelizirani luk, rikulu te domaći burger umak. Drugo jelo je kobasica od divljači s kupusom, domaći umak, pomfrit, kapula. Ovo su naša standardna jela koja imamo u ponudi ali svake godine dodamo neki novi dodatak'', pojašnjavaju nam.

Nakon dobre spize vrijeme je da se i nešto popije, a kako su hladniji dani pred nama, rakije su logičan izbor. Restoran Bajamonti pobrinuo se za bogat izbor pića koji će vam poslužiti na Prokurativama. Predstavit će rakije firme Korlat i to teranino, aroniju i smokvu. Od vina tu je istarska Malvazija i pjenušac.

Sudeći po prezentaciji jela, vrhunske gastronomije neće faliti na ovogodišnjem Adventu Prokurative, a na vama je da kušate neka od ovih jela i dobro se zabavite.