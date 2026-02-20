Vrhovni sud srušio Trumpove carine

Vrhovni sud Sjedinjenih Država presudio je danas da je predsjednik Donald Trump prekršio savezni zakon kada je jednostrano nametnuo sveobuhvatne carine na globalnoj razini.

Odluka predstavlja težak udarac za Bijelu kuću u pitanju koje je ključno za predsjednikovu vanjsku i ekonomsku politiku, piše CNN, prenosi Index.

Ova presuda vjerojatno je najznačajniji poraz koji je druga Trumpova administracija doživjela pred Vrhovnim sudom, u kojem većinu čine konzervativni suci.

Sud je, naime, prošle godine u nizu hitnih odluka opetovano stao na stranu predsjednika u slučajevima koji su se ticali imigracije, smjene čelnika neovisnih agencija i dubokih rezova u državnoj potrošnji.