Vrgorac slavi svoju jagodu: ovog petka Dan jagoda uz bogat program i domaće okuse

Vrgorac, grad poznat po bogatom i plodnom polju te prepoznatljivim poljoprivrednim kulturama, ovog petka slavi svoju najpoznatiju zvijezdu – vrgoračku jagodu. Iako su se prve jagode već pojavile na tržnicama, upravo će 24. travnja u petak posjetitelji imati priliku kupiti ih iz prve ruke, izravno od proizvođača i po najpovoljnijim cijenama, u sklopu manifestacije Dan jagoda.

Program započinje ujutro od 8:00 sati kod gradske fontane, gdje će se do 12:00 sati održavati prodaja svježih vrgoračkih jagoda, uz prezentaciju suvenira s motivima jagoda koje priprema Učenička zadruga Bušin. Prodaja jagoda nastavlja se i u večernjim satima od 18:00 sati kada započinje i bogat zabavno-edukativni program.

U sklopu večernjeg programa, od 18:00 sati u prostoru Osnovne škole Vrgorac, održat će se panel „Gdje je budućnost vrgoračke jagode?“ na kojem sudjeluju ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, predstavnik proizvođača vrgoračkih jagoda Mate Erceg i Mira Radunić iz Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša, dok će panel moderirati Berislav Govorko, predsjednik Udruge Vrgoračke jagode.

Od 18:00 do 23:00 sata posjetitelje očekuje raznovrstan program koji uključuje radionice za djecu i odrasle – oslikavanje teglica za džem i lego kockice, zatim napuhanci, plesni nastup „Zumbica“, a za sve posjetitelje osigurali smo besplatni fotografski (photobooth) kutak gdje ćete moći ponijeti fotografije za uspomenu. U ponudi će biti palačinke, fritule, kolači, ali i drugi domaći proizvodi, uz suvenire, majice i torbe. Moći ćete probati Premis sladolede od vrgoračkih jagoda koji će biti besplatni za sve posjetitelje. Za vrhunsku ponudu koktela s okusom jagoda pobrinut će se Poetica, nagrađivana lokalna destilerija svjetskog glasa. Vrhunac večeri bit će koncert Josipa Ivančića i benda koji započinje u 20:30 sati na igralištu Osnovne škole. Manifestaciju organiziraju Udruga Vrgoračke jagode i Grad Vrgorac, uz cilj promocije domaće proizvodnje i jedinstvene kvalitete vrgoračke jagode kao simbola ovog kraja. Ne propustite feštu koja vas očekuje 24. travnja u Vrgorcu kod gradske fontane i na igralištu Osnovne škole Vrgorac. Prepoznatljiva domaća kvaliteta, trud i razvoj jagode u Vrgorcu uspijeva zahvaljujući podneblju i plodnom tlu zbog čega su najbolje – vrgoračke jagode. Neka vas zaslade one prve!