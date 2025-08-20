Vrgorac: Ne propustite 11. Festival pustolova u čast Mate Šimunovića - Svjetskog

Vrgorac će 22. i 23. kolovoza ponovno postati središte svjetskih pustolova i avanturista. U organizaciji Centra za kulturu i baštinu Vrgorac, Grada Vrgorca, Športskog saveza Vrgorac i Udruge Mate Svjetski, održat će se 11. izdanje Festivala pustolova "Mate Svjetski", manifestacije koja okuplja putnike, istraživače i zaljubljenike u avanturizam iz cijele Hrvatske i inozemstva.

Festival je posvećen životu i djelu Mate Šimunovića – poznatog Vrgorčanina i pustolova, a tijekom godina prerastao je u prepoznatljiv kulturno-avanturistički događaj. Program i ove godine donosi niz uzbudljivih priča, putopisnih predavanja i projekcija.

Prvog dana, 22. kolovoza, u Polivalentnoj dvorani Grada Vrgorca od 17 do 21 sat prikazat će se prvi hrvatski dokumentarni VR film "Lovci sakupljači" Davora Rostuhara. Istoga dana u 20 sati u Parku 4. gardijske brigade-Pauci nastupit će Stipe Božić s predavanjem "Tri drame na Everestu", Saško Kedev s pričom "Šetnja svjetskim vrhovima" te Tonči Rada s predavanjem "Pogled ispod Zemljine površine".

Drugi festivalski dan, 23. kolovoza, donosi nova inspirativna predavanja. U 20 sati publiku očekuje Patricia Lacković s temom "Na putu k slobodi – sreća prati odvažne korake", dok će večer zatvoriti Jurica Galić-Juka s predavanjem "Lovci na glave".

– Posebno želim zahvaliti Stipi Božiću – čovjeku koji je osvojio najviše svjetske vrhove i koji je od prvog dana uz naš festival. Njegova podrška i prisutnost za nas znače mnogo, jer svojim životom i pričama pokazuje što znači snaga volje, hrabrost i ljubav prema istraživanju – poručili su organizatori.

Festival “Mate Svjetski” tako već 11 godina ne samo da odaje počast pustolovu Matu Šimunoviću, nego i okuplja ljubitelje avanturizma, putopisa i povijesti, nudeći publici jedinstveno iskustvo i nadahnuće.

Ulaz na sva događanja je slobodan.