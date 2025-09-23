Vrgorac dobiva moderan dom za starije, uključujući skrb za oboljele od Alzheimerove bolesti

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, dožupan Stipe Čogelja i pročelnica Anamarija Bralić Silić obišli su u utorak gradilište doma za starije osobe u Dragljanama. Nositelj ovoga projekta je Grad Vrgorac, a strateški partner Splitsko-dalmatinska županija.

Dom će imati 105 ležajeva, od toga četiri za starije osobe oboljele od Alzheimerove bolesti. Završetak radova planiran je do jeseni 2026. godine.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

„Splitsko-dalmatinska županija je i naručila projekt i dala nekadašnju školu na ovom području za uređenje doma. Izvođač radi vrlo kvalitetno i imat ćemo jedan vrlo, vrlo kvalitetan objekt. Osim smještajnih kapaciteta, posebna karakteristika ovog doma bit će i dnevni boravak za više od 200 ljudi, a odavde će se organizirati i kućne posjete starijim osobama u vrgoračkom kraju. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u pripremi ovog projekta i veselimo se otvorenju“, izjavio je Boban. Najavio je i daljnje aktivnosti na otvaranju domova za starije diljem županije.

"Početkom 2026. godine očekuje se novi javni poziv za umirovljeničke domove, a mi već imamo spremnu dokumentaciju za prijavu u Općini Cista Provo, na otoku Šolti i u Gradu Vrlici", dodao je župan.

Direktorica Poduzetničkog centra Vrgorac i voditeljica projekta izgradnje ovoga doma Milka Beus podsjetila je da je riječ o jednom od 17 domova u Hrvatskoj odabranih za sufinanciranje u prvom pozivu.

„Mi smo područje veliko 284 četvorna kilometra i, nažalost, imamo jako veliki udio starijeg stanovništva. Sadašnje mogućnosti za starije osobe jednostavno su iscrpljene da bi se pružila usluga institucionalne skrbi. Vrijednost projekta je 5,4 milijuna eura i financiran je iz Mehanizma za oporavak i otpornost, dok će ostatak, koji je premašio iznos provedenom javnom nabavom i popeo se na oko sedam milijuna eura, biti sufinanciran iz sredstava Splitsko-dalmatinske županije i Grada Vrgorca“, istaknula je Beus.