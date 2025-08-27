Vremenska kapsula princeze Diane otvorena nakon 34 godine. Unutra bila i kaseta

Nasljeđe princeze Diane i danas, desetljećima nakon njezine prerane smrti, ne prestaje intrigirati javnost. Vremenska kapsula koju je voljena princeza od Walesa zakopala davne 1991. godine u bolnici Great Ormond Street (GOSH) u Londonu, otvorena je 27. kolovoza, a njezin sadržaj pruža jedinstven uvid u rane devedesete, piše eonline.com.

Među otkrivenim predmetima našli su se pravi dragulji tog vremena: album Kylie Minogue Rhythm of Love iz 1990., džepni televizor marke Casio, putovnica, primjerak novina Sunday Times s datumom kada je kapsula zakopana te fotografija same Diane. Iako su neki predmeti pretrpjeli oštećenja od vode, fotografije snimljene prilikom otvaranja pokazuju da su uglavnom ostali netaknuti nakon gotovo 35 godina pod zemljom.

Djeca joj pomagala da zakopa kapsulu

Početkom devedesetih, pokojna britanska princeza, koja je 1989. postala predsjednica GOSH-a i posjetila bolnicu nekoliko puta prije svoje smrti 1997., pomogla je dvoje djece, pobjednicima natjecanja britanske dječje TV emisije Blue Peter, u odabiru predmeta za kapsulu.

Drvena kutija obložena olovom prvotno je zakopana kao dio temelja za bolničku zgradu Variety Club, koja je otvorena 1994. godine. Iako je trebala ostati zapečaćena stoljećima, iskopana je ranije zbog izgradnje novog dječjeg centra za rak.

Zanimljivo je da Dianino zakopavanje vremenske kapsule nevjerojatno podsjeća na sličan čin Alexandrine od Danske, bivše princeze od Walesa, iz 1872. godine. Njezina je kapsula također bila dio izvornih temelja bolnice, no nikada nije pronađena.

Uspomene koje ne blijede

Ova vremenska kapsula nije jedina uspomena na Dianu koja je nedavno ugledala svjetlo dana. Njezin brat, Charles Spencer, prošlog je mjeseca na Instagramu podijelio dirljivu fotografiju iz djetinjstva na kojoj pozira sa svojom pokojnom sestrom. "Davnog ljeta, pored bazena u našem djetinjstvu domu, Park House, Sandringham", napisao je 61-godišnji Spencer.

"Diana i ja smo oboje ponosno pokazivali naše plivačke značke (prišivene na naše kupaće kostime). One su dodjeljivane (štedljivo) od strane gospođe Lansdowne, prilično zastrašujuće, ali vrlo nadarene instruktorice plivanja, koja je dolazila svake godine. Nikada nismo izlazili iz tog bazena."

Humanitarka ispred svog vremena

Princeza Diana pomicala je granice zalažući se za ciljeve koji su se smatrali tabuom za kraljevsku obitelj, uključujući istraživanje AIDS-a, uklanjanje nagaznih mina i rješavanje problema beskućništva. Bila je jedna od prvih javnih osoba fotografiranih u fizičkom kontaktu sa žrtvama AIDS-a, što je pomoglo destigmatizaciji i smanjenju straha javnosti od te bolesti.

Uloga paparazza u tragičnoj smrti princeze Diane paradoksalno je zbližila kraljevsku obitelj i medije. Nakon njezine smrti, palača je postigla dogovore s britanskim medijima kako bi osigurala da fotografi ne prelaze granice u pokušaju da zadovolje interes javnosti, što je rezultiralo većom suradnjom i balansom između privatnosti i javnog života, prenosi Index.

Otvoreno o mentalnom zdravlju

Možda je Dianin najznačajniji utjecaj bila njezina ranjivost pred očima javnosti. Otvoreno je govorila o borbi s mentalnim zdravljem, posebice s postporođajnom depresijom.

U svom poznatom intervjuu za BBC, Diana je izjavila: "Pa, možda sam bila prva osoba u ovoj obitelji koja je ikada imala depresiju ili je ikada otvoreno plakala. I očito je to bilo zastrašujuće, jer ako to nikada prije niste vidjeli, kako to podržati?" Godinama kasnije, njezini sinovi William i Harry nastavili su njezino nasljeđe pokretanjem kampanje Heads Together za promicanje mentalnog zdravlja.