UPOZORENJE ZA SVE RODITELJE: 'U 6 ujutro ovakva poruka mogla bi uvaliti mame u vrtlog prevaranata'

Jutros sam se probudila i dočekale su me novosti - postala sam mama, odlične vijesti - počela je priču čitateljica 24sata.

- Mama, mobitel mi više ne radi. Javi mi se na novi broj - SMS je koji joj je stigao jutros u 6 sati.

Prijevara je to koja kruži već neko vrijeme, a Hrvatima masovno stiže na mobitele.

'Scammeri nisu broj niti sakrili'

Kasnije, "dijete" traži novac kako bi kupilo ili popravilo "pokvareni" mobitel. Na meti su, ovaj put, mame. Iako ljudi često dijele svoja iskustva s internetskim prijevarama, a policija izdaje upozorenja, uvijek postoji netko kome je novost.

- Dočekala me poruka da sam postala mama. Nasmijala sam se, a scammeri nisu broj niti sakrili. Tjedan dana prije početka nastave želim podijeliti vijest sa svim mamama. Scammeri opet žele do njihovih novčanika koje su uložile u knjige i školski pribor, nastavlja priču čitateljica.

Iako ona nije majka, kaže, vjeruje da netko tko ima djecu može lako nasjesti na ovakvu prijevaru.

- Bi li povjerovala da je od djeteta (da ga imam)? Bih. U 6 ujutro ovakva poruka mogla bi uvaliti mame u vrtlog prevaranata. Sretno svima i uspješnu školsku godinu bez prevara - zaključila je čitateljica.