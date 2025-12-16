Vratio ženi dug u lažnim eurima, ona ih trošila u dućanima. Oboje završili u postaji

Ogulinska policija provela je kriminalističko istraživanje nad 28-godišnjim muškarcem i 42-godišnjom ženom zbog sumnje u krivotvorenje novca. Sumnja se da je muškarac dug vratio krivotvorenim eurima, koje je žena potom koristila za plaćanje u trgovinama, izvijestila je PU karlovačka.

Istražitelji su utvrdili kako je 28-godišnjak 1. prosinca, kako bi vratio dug, 42-godišnjakinji dao četiri lažne novčanice od 200 eura. Sve su imale isti serijski broj. Ona je, znajući da je novac krivotvoren, od 1. do 4. prosinca u četiri navrata tim novčanicama plaćala razne artikle u trgovinama na području Ogulina i Rijeke.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni dvojac je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave karlovačke. Protiv 42-godišnjakinje podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, dok je protiv 28-godišnjaka podneseno posebno izvješće kao dopuna kaznene prijave, piše Index.