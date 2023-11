VRATILI SE HRVATI IZ GAZE Opisali situaciju: "Mrtvi posvuda na ulicama, ništa nije dobro"

Desetak minuta prije 13 sati u zagrebačku zračnu luku Franjo Tuđman sletjelo je šestero hrvatskih državljana, evakuiranih iz Pojasa Gaze, javlja N1.

Iza sebe ostavili su užase kakve nisu mogli ni zamisliti.

“Dobro smo, putovanje je bilo dugo”, kaže jedna gospođa za N1.

“Ne mogu opisati emocije. Prošli smo kroz užase, dosad je bilo bombardiranja svega mogućeg, bolnica, škola… Ima naša državljanka, prijateljica, poginula je prije nekoliko dana. Moja uža obitelj je sa mnom, ali su ostali svi rođaci. Bilo je puno napada i ranije, ali ovako nikad, ovo je strašno, genocid", dodaje.

“Bilo je vrlo teško. Hvala Bogu što smo stigli ovdje. Situacija je – mrtvi posvuda na ulicama, ništa nije dobro”, rekao je jedan gospodin i zastao jer više nije mogao zadržati suze.

Kći hrvatskog državljanina koji stiže drugim letom, onim iz Pariza, a koji je u rujnu otišao posjetiti obitelj u Gazi, ispričala je: “Nekoliko dana nismo imali kontakt, a čuli smo se telefonom. Za internet je išao do banke, ali to je bilo nesigurno. Išao je posjetiti rođake krajem rujna. Za one koji su ostali nemaju kuda, ni ne žele nigdje, rekli su da je bolje da tamo ostanu nego da daju svoju zemlju nekome, možemo samo moliti za njih. Svaki dan je bila agonija, budite se s vijestima, spavate s njima.”