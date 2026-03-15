Vozio moped po nogostupu s 2,23 promila, uhićen i doveden na sud

Jučer, 14. ožujka oko 23,35 sati, u Ulici Stjepana Radića u Šibeniku, policija je uočila i zaustavila moped šibenskih registarskih oznaka kojim je po nogostupu upravljao 21-godišnjak.

Kontrolom vozila i vozača utvrđeno je da 21-godišnjak upravlja mopedom pod utjecajem alkohola od 2,23 g/kg.

Vozač je uhićen i smješten u posebne prostorije policije do otrježnjenja.

Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, vozač je, uz optužni prijedlog, doveden na prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku, u kojem je policija predložila ukupnu novčanu kaznu od 1.530 eura te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom AM kategorije u trajanju od 6 mjeseci.

Sud je vozača pustio na slobodu uz mjeru opreza privremenog oduzimanja vozačke dozvole do pravomoćnosti presude.