Vozio bez dozvole i osiguranja, ostao bez motora i završio u zatvoru

Sud je u trajanju od 15 dana odredio zadržavanje 29-godišnje vozaču prema kojem su policijski službenici postupali u ponedjeljak, 20. travnja 2026. godine oko 21,30 sati u Kaštel Starom. Nakon što su policijski službenici zaustavili 26-godišnjeg motociklistu, obavljenom kontrolom utvrđeno je da je počinio pet teških prometnih prekršaja. Upravljao je vozilom iako mu je vozačka dozvola ukinuta i može polagati ispit tek nakon 14. svibnja 2027. godine. Vozilu je istakla prometna dozvola, vozilo nije bilo osigurano, a konačno 26-godišnjak je odbio traženje policijskog službenika da obavi testiranje na prisutnost droge u organizmu.

Policijski službenici su od njega privremeno oduzeli motocikl kojim je počinio prometne prekršaje. Uhićen je i u žurnom postupku odveden na sud. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje s obzirom na to da je do sada dva puta pravomoćno kažnjen zbog počinjenja prekršaja, da mu se izrekne ukupna kazna zatvora u trajanju od 80 dana i novčana kazna. Sudu je predloženo donošenje odluke kojom će se od 29-godišnjaka trajno oduzeti motocikl.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana nakon čega je predan u zatvor, a odluka o kazni za počinjene prekršaje bit će uskoro donesena.