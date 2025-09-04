Vozio auto, a auto nije ni osigurano ni registrirano. Nema ni vozačku

U utorak, 2. rujna 2025. godine oko 23:50 sati u ulici Bilice na području Splita zaustavljen je 59-godišnjak koji je upravljao osobnim vozilom prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilom bilo koje kategorije, budući da mu je rješenjem određeno da ne može podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova, a nakon proteka tog vremena nije položio vozački ispit i stekao pravo na upravljanje vozilima. Također je utvrđeno da navedeno vozilo nije bilo niti registrirano niti osigurano.

Navedeni je višestruki ponavljač prometnih prekršaja. Vozilo je privremeno oduzeto kako ne bi nastavio činiti prekršaje.

Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja, ali i zbog činjenice da je višestruki ponavljač prometnih prekršaja, da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana, izrekne novčana kazna u ukupnom iznosu od 1260 eura i trajno oduzme vozilo.

Sud ga je pusto na slobodu, a odluku o odgovornosti donijet će naknadno.