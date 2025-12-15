Vozaču ukinuta vozačka zbog 12 negativnih bodova. Odbio testiranje na droge, odveden na sud

U petak, 12. prosinca oko 14:15 sati na području Splita zaustavljen je motocikl koji je upravljao 32-godišnji muškarac za kojeg je utvrđeno da upravlja motociklom prije stjecanja prava na upravljanje vozilom s obzirom na to da mu je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova i odbio je zahtjev policijskog službenika da obavi testiranje na prisutnost droge u organizmu. Uhićen je i odveden na sud.

S obzirom na to da je 32-godišnjak ponavljač prometnih prekršaja koji je do sada osam puta prekršajno kažnjen sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje i izrekne kazna zatvora u trajanju od 120 dana. Sud ga je proglasio odgovornim za počinjenje prekršaje i izrekao mu kaznu zatvora u trajanju od 120 dana uvjetno na godinu dana.

